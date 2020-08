„Jela jsem tam minulý týden a červenou jsem stihla asi čtyřikrát. Na zelenou stihlo projet opravu velmi málo aut a tvoří se tam tak zbytečně dlouhé kolony,“ komentovala jedna z řidiček Tereza Chalupová z Chotěboře.

S ní souhlasí i Petr Beneš z Havlíčkova Brodu, který touto trasou často jezdí. „Na tu zelenou stihnou opravdu projet maximálně tři auta. Když navíc někomu nejdou rozjezdy, tak je tento počet ještě nižší,“ rozhořčil se řidič.

Podle mluvčí Kraje Vysočina Jitky Svatošové to má však svůj důvod. „Délka čekací doby odpovídá délce omezení. Není to žádná schválnost z naší strany, naopak jsme se snažili, aby tam řidiči dlouho nečekali. Čím kratší omezený úsek, tím jsou kratší intervaly čekání,“ vysvětlila a dodala, že v pondělí se provoz vrátí do obou pruhů.

Oprava mostu

Motoristy ale netrápí jen krátké intervaly na semaforech. „Podle mě je tam špatně vyřešená odbočka do Skuhrova. Lidé jsou netrpěliví, nevydrží ten kousek počkat a předjíždí zprava celou kolonu. Byla jsem svědkem toho, kdy se jedna řidička nacpala mezi kamion a svodidla a bylo opravdu velké štěstí, že se nikomu nic nestalo,“ svěřila se Chalupová.

Omezení je tady proto, že dělníci opravují most, který vede nad silnicí. „Jeho oprava už byla skutečně nutná, protože se beton drolil na silnici první třídy, což představovalo riziko pro dopravu,“ prozradila Svatošová.

Práce trvají už od jara, semafory jsou v tomto úseku až poslední měsíc. „Museli jsme provoz omezit do jednoho pruhu, protože probíhá nátěr mostovek a nechtěli jsme ohrozit bezpečnost dělníků. Bylo to však jen na skutečně nezbytnou dobu,“ podotkla Svatošová. Oprava mostu vyjde zhruba na deset milionů korun.