Dopravní zátěž poškodila mosty v Havlíčkově Brodě. Město hledá řešení

Další uzavírka, byť jen poloviční, které se ale řidiči bojí, je v režii Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Je to rekonstrukce Lidické ulice od světelné křižovatky s Humpoleckou ulicí směrem na Jihlavu.

S postupem prací v Lidické ulici seznámil zastupitele města ředitel jihlavské divize ŘSD Aleš Kratina. „Letos opravíme Lidickou. Další rok práce postoupí na křižovatku s Humpoleckou a na most přes Sázavu,“ informoval Kratina.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Lidická ulice by mohla zůstat kyvadlově průjezdná jedním pruhem. Datum, kdy rekonstrukce začne, zatím ŘSD přesně neví. Předpokládá ale, že to bude ještě v prvním pololetí letošního roku. ŘSD dosud neukončilo výběrové řízení na firmu, která Lidickou ulici opraví.

Rekonstrukce silnic na Havlíčkobrodsku v roce 2024 Silnice I. třídy Rekonstrukce Lidické ulice v Havlíčkově Brodě - od světelné křižovatky s Humpoleckou ulicí směrem na Jihlavu.

Oprava mostu u Pohledských Dvořáků na silnici první třídy 34.

Most na silnici první třídy 38 u obce Kámen u Skuhrova. Silnice II. třídy Silnice 346 Štěpánov a Habry - uzavřená již nyní celá do konce dubna

Silnice 3473 Malčín a Zboží - uzavřená od 18. března do konce dubna

Silnice 344 u Libice nad Doubravou - stále zavřená do poloviny června

Silnice 130 mezi Ledčí nad Sázavou a obcí Kožlí - od července do října Místní komunikace Ulice Dobrovského v Havlíčkově Brodě - od 11. března do 31. července

Uzavírka ulice F.X. Šaldy v Chotěboři, od konce února do konce května

Stejně náročná je oprava mostu u Pohledských Dvořáků na silnici první třídy 34. Ani tam ŘSD nezná přesné datum, ale termín se rychle blíží. ŘSD vyhodnocuje nabídky na stavební firmu, která opravy provede.

To, že zatím není známo, kdy se dvě důležité silnice zavřou, některým řidičům vadí.

„Oznámí to na poslední chvíli. Měli bychom na to být nervově připravení. Když se před lety opravovala poprvé Lidická v Brodě, kolony se táhly až do Květnova. Jezdilo se jedním pruhem a nebylo kde odbočit. Ti, kteří v okolí silnice bydleli, třeba u Borové, museli mít povolení, aby se dostali domů. Teď to bude něco podobného,“ připomenul s nechutí řidič Petr Bašta z Havlíčkova Brodu.

Další místo, které letos čekají na Havlíčkobrodsku uzavírky, je most na silnici první třídy 38 u obce Kámen u Skuhrova. „Plánujeme kompletní výměnu mostu přes Lučický potok. Důvodem je jeho nevyhovující stav a pak také umožnění přepravy nadrozměrných nákladů po trase především pro Jadernou elektrárnu Dukovany,“ informoval mluvčí ŘSD pro Vysočinu Jiří Veselý. Ani v tomto případě zatím přesné datum nepadlo.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Kraj opravuje letos na Havlíčkobrodsku i silnice druhé třídy. „Konkrétně silnici druhé třídy ze Štěpánova na Habry, která je dlouhodobě ve špatném stavu,“ upozornil ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočina Radovan Necid.

Silnice měří necelých pět kilometrů, zavřená je už nyní úplně celá, a to do konce dubna. „Kompletně zavřená je i silnice třetí třídy u nás z Malčína do Zboží, kde opravy platí Kraj Vysočina, a to od osmnáctého března do poloviny dubna,“ informoval starosta obce Malčín Zdeněk Vacek.

Další uzavírky čekají na řidiče v okolí Chotěboře. Až do poloviny června je prodloužená uzavírka na silnici druhé třídy 344 u Libice nad Doubravou, kde dělníci opravují most. Od začátku července do konce října je plánovaná úplná uzavírka na silnici druhé třídy 130 mezi Ledčí nad Sázavou a obcí Kožlí.