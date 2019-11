„Z demografických dat vyplývá, že obce do 500 obyvatel přicházejí ročně o téměř tři procenta obyvatel, u obcí do 250 obyvatel je tento úbytek ještě vyšší, a to téměř tři a půl procenta,“ začal svou řeč Stanislav Polčák, předseda SMS ČR.

Nejen odliv mladých však obce trápí. „Zároveň dochází k tomu, že stoupá počet seniorů nad 65 let. Za poslední tři roky jich v malých obcích přibylo v průměru osm procent, v některých obcích však až dvanáct procent. Obce přitom na tyto demografické změny nejsou dostatečně připraveny. Zejména s rostoucím počtem seniorů v obci jsou spojeny náklady, které stávající rozpočtové určení daní nezohledňuje,“ pokračoval Polčák.

SMS ČR proto navrhuje, aby do rozpočtového určení daní bylo zavedeno nové kritérium, a to počet seniorů nad 65 let. „Toto kritérium funguje na Slovensku už sedmnáct let, u nás však zákoně zcela chybí. Tímto modelem by obce na jednoho seniora získaly 5 200 korun. Při počtu 200 seniorů už to je milion korun ročně navíc do obecního rozpočtu,“ vyzdvihl Polčák.

Dále chce SMS ČR upravit kritérium počtu žáků z aktuálních devíti procent na jedenáct. „Důvodem je to, že nálady na žáka rostou. Podle šetření, které jsme vypracovali, průměrná obec odvádí ze svého rozpočtu na potřeby školství třináct procent z celkové rozpočtu. Od státu dostává devět procent. Tento nepoměr je potřeba snížit a myslíme si, že rovnovážný stav je právě zmíněných jedenáct procent,“ vysvětlil Polčák.

Tyto dvě úpravy by mohly pomoci obcím, které se potýkají se stárnutím svých obyvatel a odlivem lidí v produktivním věku. Schopnost obcí financovat vlastní školy a zajistit kvalitní vzdělávání má podle Polčáka také vliv na to, jak se daří udržet na venkově mladé rodiny s dětmi.

S návrhy souhlasí i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. „Protože je to v souladu s programovým prohlášením vlády, tak zvýšení příspěvků na občany nad 65 let podporuji. Myslím si, že bychom tuto debatu měli posunout i do technických parametrů a že by to mělo být propojeno právě s novelou zákona o sociálních službách. Co se týká toho příspěvku na školství, není to moje parketa, takže bych to nechala svým ctěným kolegům, paní ministryni Schillerové a panu ministrovi Plagovi,“ uvedla Maláčová.

Postižené úbytkem obyvatelstva jsou především hranice Vysočiny, Ústeckého, Karlovarského, Středočeského, Plzeňského a Jihočeského kraje a také hranice Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Naopak nejvíce se lidé stěhují do okolí Prahy, Brna, Českých Budějovic a Hradce Králové.

Do této oblasti spadá například malá vesnička Běleč na Táborsku. Paradoxně tady ale, na rozdíl od okolních obcí, problém s vylidňováním nemají. „U nás funguje něco, čemu s nadsázkou říkám bělečský komunismus. Máme totiž velmi levné komunální služby, což u nás lidi zkrátka drží. Svou roli jistě hraje i fakt, že tři kilometry od nás je Mladá Vožice, což je město s plnou vybaveností,“ přemítal starosta obce Stanislav Šmejkal.

Odliv mladých lidí naopak pocítili v Jeřišně na Havlíčkobrodsku, kde žije zhruba 265 obyvatel. „V naší obci se potýkáme s problémem vylidňování a stárnutí populace. Mladí lidé odcházejí studovat do velkých měst a většinou si tam najdou i práci, založí rodiny a přestěhují se tam natrvalo. Na vesnici pak zůstávají starší lidé. Problém vidím i v obslužnosti a infrastruktuře. To, co si dnešní doba žádá, mnohé obce nejsou schopné zajistit pro komfortní život mladých,“ posteskla si Dagmar Vaňková, starostka Jeřišna a členka krajského a republikového představenstva SMS ČR.

„Trend stěhování do větších sídel, kde je lepší infrastruktura, dostupnější služby a vyšší životní standard, je pochopitelný. Jedná se však o časovanou bombu. Vylidňování venkova je celospolečensky nežádoucí, protože vede k přetížení již existujících center a zároveň hrozí, že na takzvaných vnitřních perifériích stát v budoucnosti nebude mít lidské zdroje pro zajištění základních funkcí a obslužnosti či pro zemědělskou produkci a údržby krajiny,“ upozornil Polčák.

Sdružení chce lobbovat i za zavedení samosprávního minima. „Je to pro nás nástroj proti vylidňování venkova. Představujeme si ho ve dvou variantách. Určitý minimální garantovaný veřejný příjem pro každou obec. Dnes pociťujeme zásadní nedostatek financí u těch nejmenších samospráv. Jsou obce, které nemají ani milion příjem, a za to se skutečně samospráva vykonávat nedá. Myslíme si, že by bylo vhodné přebytky z hazardních her investovat právě do obcí do pěti set obyvatel,“ líčil Polčák.

Druhou variantou by byl kvazinárokový dotační titul pro menší obce, který by byl na samostatnou působnost, na vybavenost a uvolnění obcí. „Dnes se potýkáme se systémem, kdy se neuvolnění starostové mají po práci ještě věnovat své obci. Útočí na ně i dopadající byrokracie a administrativa. Chtěli bychom ministerstvo financí požádat o zřízení dotačního titulu, který by umožnil investovat do vybavenosti obcí, nebo umožnil těm investovat do svého manažera, do starosty a na výkon jeho funkce v uvolněném režimu,“ dodal Polčák.