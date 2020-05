„Opičí“ běžci se na start překážkového závodu Monkey Race ve Skuhrově na Havlíčkobrodsku postaví o něco později. Akce se totiž kvůli koronaviru přesouvá na 22. srpna.

Monkey Race. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„Do poslední chvíle jsme doufali, že budeme moci letošní ročník závodu uskutečnit v červnovém termínu. Vzhledem k plánovaným omezením na pořádání akcí by to ale nebylo možné a byla by tím ohrožena úroveň závodu,“ uvedl hlavní organizátor Lukáš Blažek.