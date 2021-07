Já dělám zápas, vrestling, Začal jsem, když mi bylo tři a půl, pochlubil se jedenáctiletý Sebastian Průša z Havlíčkova Brodu absolutní vítěz dětské kategorie soutěž Wafk.

Pryč od klávesnic. Hlavním cílem soutěže je narušit rutinu distanční výuky. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Konala se v sobotu ve sportovním areálu Plovárenská. Dětské soutěže se zúčastnilo třináct malých sportovců. Měřili svoji rychlost v běhu, dělali kliky, skákali do dálky, přitahovali se na hrazdě venkovní posilovny. Školák Sebastian nad všemi jednoznačně zvítězil. Jak dodal, sport ho baví. „Cvičení bylo hodně těžké. Mě to ale nevadilo. Sport mám rád. Podporuje mě táta. On dřív hrál fotbal a teď hlavně běhá,“ dodal.