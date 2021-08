Na trati do Humpolce je výluka. Po opravách bude dráha bezpečnější

/FOTO/ Na trati se kvůli bezpečnosti pracuje. "Uvidíme, co dráhy vymyslí. Ale těšíme se až práce skončí, protože se do Lípy lidé nedostanou jinak než autobusem," řekl Jiří Kunc z Lípy. Skoro do konce srpna se cestující na trati Brod - Humpolec musí smířit s výlukou. Na trati probíhá oprava zabezpečení. Cestující do zastávek přepravují autobusy. Provoz na trati se začne podle nového zabezpečovacího zařízení řídit od poloviny prosince.

Na trati z Havlíčkova Brodu do Humpolce se pracuje. Cestující přepravuje do konce srpna autobus. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Podle mluvčího Správy železnic Dušana Gavendy se to děje v rámci zvyšování zabezpečení regionálních tratí. Správa železnic nechce u Humpolce nehodu jako na Karlovarsku. Do vylepšení trati a její bezpečnosti investuje 100 milionů. „Na trati z Havlíčkova Brodu do Humpolce, se zabezpečení zvýší pomocí instalace zjednodušeného zabezpečovacího zařízení v systému ETCS. To v praxi znamená, že dispečer v Brodě uvidí na počítači jestli je vlak ve stanici. Uvidí železniční přejezdy a bude vědět v jaké stavu jsou,“ vysvětlil. Že bude trať do Humpolce bezpečnější, vítá například Pavel Rus z Havlíčkova Brodu. „Trať je sice jen místní lokálka, ale hodně vytížená. Vlakem jezdí lidé do práce, rekreanti na chaty a v létě na houby,“ konstatoval. Damascénská ocel: kovové umění z Brodu zdobí zámky i lázně, podívejte se Přečíst článek › Během výluky naplánované do 21. srpna probíhá podle Gavendy v dopravnách Lípa, Herálec a Humpolec rekonstrukce staničního zabezpečovacího zařízení. „Už v nich byla osazena nová LED návěstidla, běží montáž technologického zázemí. V rámci výkopových prací se pokládají kabely pro zabezpečení, mění se i komunikační kabely,“ dodal. Souběžně v rámci výluky opraví Správa železnic kolej ve stanici Humpolec, přejezd v Plačkově nebo most u Radňova. „Kde je to zapotřebí, probíhá na trati výměna kolejnic a pražců, odstraňují se různé vady a opraví se poloha koleje,“ doplnil Gavenda. V Poděbabech opraví rybník. Má poškozenou hráz a je plný bahna Přečíst článek › Celkem jde podle mluvčího o 84 traťových úseků, tedy 1 751 kilometrů tratí, které Správa železnic v loňském roce rozdělila do tří kategorií podle toho, jakým způsobem se na nich v nejbližším období zvýší zabezpečení. „V letošním roce Správa železnic už provádí nebo se chystá na obnovu dalších šesti tratí kromě Humpolce. Chrudim – Borohrádek, Studénka – Bílovec, Temelín – Týn nad Vltavou, Nepomuk – Blatná, Březnice – Blatná, Zadní Třebaň – Liteň. Další traťové úseky budou následovat,“ dodal.

