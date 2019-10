U stánku se tvořily po celý den fronty. „I krásné podzimní počasí napomohlo tomu, že u stánku bylo stále plno. Zájemci si mohli výrobky nejen prohlédnout, ale také zakoupit. Zájem byl především o sáčky na ovoce a zeleninu, ale také například o tácy a misky z pedigu, polštáře, diáře a hlavy koní, ze kterých mají radost děti,“ přiblížila Andrea Šeredová z Domova Háj.

Výběr místa prezentace činnosti klientů nebyl náhodný. „Domov Háj prochází procesem transformace, a klienti se z domova, který zatím sídlí v lesích nedaleko Ledče nad Sázavou, do dvou let přestěhují do pěti lokalit, kdy jednou z nich je i Golčův Jeníkov, ve kterém budou postaveny dva rodinné domy pro dvanáct klientů. Zájemci měli tedy možnost získat informace k připravovaným záměrům domova v Jeníkově,“ doplnila Šeredová.

Kdo si nestihl koupit něco pěkného v Jeníkově, bude mít ještě další možnosti. „Klienti za podpory pracovníků, budou i nadále prezentovat svoji činnost. V nejbližší době 14. listopadu na Farmářských trzích ve Světlé nad Sázavou a 5. prosince na tradičních Barevných vánocích na Krajském úřadu Kraje Vysočina,“ pozvala Šeredová.