Český hydrometeorologický ústav má své stanice v Přibyslavi, Libici nad Doubravou, Hubenově, Počátkách a v Jihlavě. Nejchladněji bylo v Přibyslavi, a to mínus 18,9 stupňů Celsia. „V Přibyslavi, Libici nad Doubravou a Hubenově se jedná o novou rekordní hodnotu za dobu fungovaní stanic,“ informovala za meteorology Gražyna Knozová.

Přibyslav -18,9 °C

Libice nad Doubravou -18,7 °C

Hubenov -18,6 °C

Počátky -18,4 °C

Jihlava, Hruškové Dvory -17,7 °C

Extrémy ale lidé zaznamenali i na svých domácích teploměrech. Například v Pelhřimově naměřili dvacet stupňů pod nulou, ve Světlé nad Sázavou pak jen o jeden stupeň více.

O půl stupně pod mínus dvacet klesla teplota také o uplynulém víkendu. Stalo se tak v pátek po půlnoci v Počátkách na Pelhřimovsku. Tu noc chyběla jen desetina stupně k dosažení mínus dvaceti v Libici nad Doubravou a nejtepleji bylo v Dukovanech, kde naměřili minimum 12,4 stupně pod nulou.

Další noc se o něco oteplilo, nejchladněji bylo opět v Počátkách, tentokrát však už jen – 17,8 stupně. A v neděli po půlnoci teploty opět o něco stouply – největší zima byla v Bystřici nad Pernštejnem a to – 14,3 stupně. Na řadě míst nebylo ani mínus deset a v Havlíčkově Brodě naměřili mínus osm a půl stupně. „Minimální teplotu ovlivnila nízká oblačnost,“ podotkl dobrovolný pozorovatel počasí pro Český hydrometeorologický ústav Petr Janoušek z Jihlavy s tím, že když je nízká oblačnost, tak je tepleji.

Nízké teploty by měly vydržet ještě zhruba do poloviny příštího týdne. Pak se má začít oteplovat a o dalším víkendu by mohlo být až plus deset stupňů.