Za posledních čtyřiadvacet hodin se v kraji z koronaviru vyléčilo devatenáct lidí. Aktuálně je tak 401 lidí stále nakažených. „Za tento týden toho naskákalo hodně, ale je to úměrné tomu, co se děje v republice,“ řekl krajský hygienik Jiří Kos.

Dodal také, že počty nově nakažených a vyléčených by se měly za čas vyrovnat. „Myslím si, že se nám to srovná do takových dvou rovnoběžek až tak ke konci příštího týdne. Teď se hodně odebírá, hodně se testuje. Nůžky se rozevírají a až se to ustálí na nějakém konstantním počtu odběrů a testů, tak si myslím, že se pak dá mluvit i o nějakém konstantním rozdílu v těch vyléčených. Závažných případů totiž nijak moc razantně nepřibývá,“ sdělil Jiří Kos.

Testů provedli odborníci za posledních čtyřiadvacet hodin 646.