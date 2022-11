I když převážná většina původní hmoty shořela v atmosféře, je dle astronomů pravděpodobné, že řada převážně menších meteoritů dopadla až na zemský povrch. Největší meteorit může mít až jeden kilogram, další budou vážit do sta gramů.

Na Jihlavsku padaly meteority, lidé je teď mohou jít hledat

Pokud by se meteority našly, šlo by o exkluzivní kategorii meteoritů s rodokmenem. Těch je z tisíců známých meteoritů jen asi čtyřicet. „Spadů meteoritů bylo poměrně hodně, tento je zajímavý tím, že podařilo pozorovat jeho průlet atmosférou a na základě toho bylo možné dopočítat, kam dopadl, případně odkud přilétl. Takových meteoritů je poměrně málo na celém světě,“ vysvětlil Miloš Podařil z Jihlavské astronomické společnosti.

Je tedy známé území, kde by mohly meteority ležet. „Podle našich výpočtů by se tyto meteority měly především nacházet v pásu širokém přibližně tři sta metrů a dlouhém více než deset kilometrů táhnoucím se od obce Švábov přes jižní okraj Batelova, dále přes Bukovou až k Jezdovickému rybníku nacházejícímu se mezi Třeští a Jezdovicemi,“ informuje astronomický ústav.

- meteority měly na Vysočinu dopadnou časně ráno 10. listopadu



- předpokládané místo dopadu je mezi Švábovem a Jezdovickým potokem na Jihlavsku



- v lokalitě se zatím nic nenašlo

Atronomové po prvním týdnu, kdy nic nenašli, zveřejnili informaci o pádu meteoritů na internetu. Tím dávají šanci dalším zájemcům o hledání. „Velmi uvítáme především informace o případných nálezech a samozřejmě jsme připraveni je kdykoliv odborně posoudit. Nicméně i údaje o prohledané oblasti s negativním výsledkem jsou pro nás hodnotné,“ uzavřeli astronomové s tím, že případný nález je nutné co nejlépe zdokumentovat.

Hledání meteoritu koordinuje Tomáš Holenda z Astronomického klubu Pelhřimov. Dvakrát už byl ve skupince, která hledala poblíž Bukové, což je místní část Třeště. „Jednou jsem tam byl s lidmi z astronomického ústavu, to jsme tam chodili čtyři, a včera jsem tam byl s pěticí lidí, prochodili jsme asi hektar,“ informoval v pátek odpoledne.

Další hledání budou záviset na počasí. „Plánoval jsem na sobotu expedici, ale to jsem odpískal, meteorologové varují, že bude chumelit. To nemá cenu chodit po poli,“ řekl Holenda. „My jsme se chystali se zítra, ale kvůli počasí se to asi nepovede, bude to třeba někdy později,“ dodal Podařil.

Každopádně Holenda uvítá, když se do hledání s ním zapojí i zájemci z řad veřejnosti. Je to lepší než procházet předpokládané místo dopadu individuálně. „Zima se dá přemoci solidním oblečením, ale pokud by byl na polích a loukách sníh, nemá cenu tam jezdit,“ uvedl Holenda s tím, že o plánované další expedici bude Deník informovat.

Na Jihlavsku už v minulosti meteority padaly, bylo to nedaleko současné lokality, jde však o náhodu. Dle dobových záznamů se 22. května 1808 ráno na Stonařovem objevil velký ohnivý kužel a ozvala se ohlušující rána. „Během následujících chvil se ozývalo ještě další dunění, které přecházelo ve svist doprovázející pád jednotlivých meteoritů. Na krajinu se velmi rychle snesla mlha hustá tak, že prý nebylo vidět víc než na 12 kroků. Mnozí svědci události v dobových zápisech popisují i náhlou přítomnost nepříliš vábného zápachu,“ popsala událost Jihlavská astronomická společnost na svém webu.