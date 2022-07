Jádrem sporu, který se vleče čtyři roky, je pozemek asi čtyři sta metrů čtverečních. Vlek na Vysoké patřící městu a do sporného pozemku na kraji pole zasahuje horním koncem. Pole patří farmáři Miroslavu Hrtúsovi, který ho koupil od původního majitele a lyžaře tam nechce.

Spory kolem vleku ve Vysoké rozpoutaly debatu i v Havlíčkově Brodě. „Jak za komunistů. Vyvlastňování, rozkazování, komu co prodat a za kolik,“ podpořil farmáře živnostník Karel Domkář. Podle Věry Jakešové která na Vysokou jezdila s dětmi lyžovat, je to směšné. „Mě to štve. Nedivím se, že se soudy vlečou, když řeší nesmysly,“ konstatovala.

Farmáři Hrtúsovi dal Nejvyšší soud v jeho sporu o pozemek pod vlekem za pravdu. „Nemůžeme proto vlek používat,“ oznámil Tomáš Kučera předseda TJ Lyžař. Pro město Havlíčkův Brod je to rána. „Vše řeší právník, je možnost se odvolat, ale rozhodnutí se během léta nedočkáme,“ poznamenal místostarosta Zbyněk Stejskal. Věcí se zabývá právník Slavomír Koreček. „Klient mě nezbavil mlčenlivosti,“ vysvětlil Deníku, proč se nebude ke sporu vyjadřovat. Farmář s novináři nekomunikuje. „O vaši medializaci nestojím,“ vzkázal naposled Deníku.

Adventure Park a TJ Lyžař ve sporu tratí nejvíc. „Soud nám zrušil celou letní i zimní sezonu. Při zdražování energií jsme se právě v létě chtěli na zimu připravit a vydělat si. Teď to padlo,“ povzdechl si Kučera.

Jak dodal, vložil do projektu Adventure čas a peníze. Obnovil provoz chaty, na Vysoké se konaly oslavy v plánu byly tratě pro horská kola. „ Náklady rostou, i když nejsme v provozu,“ dodal Kučera s tím, že se chce s farmářem domluvit. Ve hře je zkrácení vleku v nejhorším případě ale ukončení aktivit. „ K Vysoké mám vztah, jenže všechno má své meze,“ poznamenal Kučera. Zavření vleku by mrzelo i starostu Vysoké Martina Vondráka. „Chtěli jsme aby Vysoká žila,“ zdůraznil.

Farmář Miroslav Hrtús je soudy známý. Letos zastavil i stavbu jihovýchodního obchvatu kolem Brodu. Podle mluvčího Nejvyššího soudu Petra Tomíčka předkupní právo vlastníka stavby na několika pozemcích, se týká výhradně pozemku, na kterém leží převážná část stavby vleku, nikoli pozemku sousedního, na němž se nachází menší část stavby. „Odůvodnění rozsudku se soustředí pouze na posouzení, zda stavba lyžařského vleku je či není liniovou stavbou a dále stavbou dočasnou. Poté, co odvolací soud dospěl k závěru, že se o liniovou stavbu nejedná, rozhodl, že předkupní právo k pozemkům, na kterých vlek stojí,nezaniklo,“ zdůraznil Tomíček. Právo má tedy farmář. Pokud chce mít Brod, či spíš technické služby nárok na předkupní právo ke spornému pozemku, musí doložit, že vlek je liniová stavba. Podle Tomáše Kučery je to nesmysl. Liniovou stavbou jsou ze zákona vodovod nebo kanalizace.

Podle mluvčí havlíčkobrodské radnice Aleny Doležalové je lyžařský vlek součástí majetku městem zřizované organizace Technické služby Havlíčkův Brod. Loni po třech letech sporů mezi městem a farmářem dal krajský soud za pravdu městu. Farmář musí sporný pozemek pod lyžařským vlekem ve Vysoké prodat městu. Jenže teď je vše jinak.

Jak vysvětlila Doležalová, původní majitelé pozemků opomněli povinnost nabídnout pozemek pod stavbou lyžařského vleku ke koupi přednostně vlastníkovi stavby, tedy technickým službám. „Původní majitelé prodali pozemky novému vlastníkovi, aniž by měl vlastník lyžařského vleku možnost uplatnit práva k pozemkům. Z tohoto důvodu pak musel o vlastnictví pozemků pod lyžařským vlekem rozhodovat soud,“ upřesnila.

Spor o pozemky na Vysoké



Rozloha: 390 metrů čtverečních



Kupní cena: 6 300



Počátky sporu: rok 2018, farmář Hrtús blokuje provoz vleku



Konec sporu: rok 2021 spor o pozemky vyhrálo město



Nový spor: rok 2022, nejvyšší soud vyhověl farmáři Hrtúsovi, vlek na Vysoké jet nesmí



Farmář koupil od původních vlastníků pozemky na Vysoké, kde byla i lyžařská chata a konec vleku s motorem, od lyžařů požadoval vysoký nájem.