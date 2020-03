„V současné době evidujeme asi deset písemných stížností k provozu městské hromadné dopravy,“ potvrdil Lubomír Hepner za Technické služby města Havlíčkův Brod, které mají na starost provoz městských autobusů. Jak dodal, cestující si na změny postupně zvykají, některým se nelíbí, že autobusy nestaví na náměstí, dalším se nelíbí zastávky na Výšině, další mají připomínky k časovým intervalům mezi spoji.

„Naším hlavním cílem je zachovat co nejvíc spojů, obsloužit co nejvíc zastávek, a zároveň se vejít do značně omezeného rozpočtu,“ zdůraznil Hepner.

Dočasně byly v souvislosti s opravou ulic zrušeny linky číslo 1 a 3. Místo nich jezdí jedna přímější linka mezi Perknovem a dopravním terminálem.

Autobusem na trase Havlíčkův Brod Perknov jezdí často například Marie Mafková z Havlíčkova Brodu. „Ten autobus číslo 11 co s ním jezdím je fajn. Jezdila dřív jednička, přímo od stavební školy v Brodě, přes náměstí směrem k nemocnici do Perkonva. Jenže jedničku zrušili, takže po ránu je nejlepší spoj číslo 2, ale to je okružní jízda přes Brod na půl hodiny minimálně,“ konstatovala paní Marie.

Autobus číslo 11 jede kolem zdravotní školy, na Pražskou k Penny do nemocnice a do Perkonva. Jinak cestující do Perknova jezdí linkovým autobusem který jede do Světlé nad Sázavou, ale ten je o tři koruny dražší.

Konkrétně na Havlíčkovo náměstí žádný autobus městské dopravy nejezdí. Podle Technických služeb je náměstí přeplněné osobními auty, parkoviště je plné, auta jezdí sem a tam a autobus by měl problém na náměstí zajet i vyjet. Někteří cestující nejsou spokojeni ani se zastávkami autobusů na sídliště Žižkov II. Autobusy na Žižkov přijedou od obchvatu, nejprve projedou vrchní část sídliště, pak zajedou do dolní části k Ostrovu a po Žižkově ulici jedou směrem k obchvatu. Cestující se tak od kulturního domu Ostrov, nedostanou na horní část sídliště Žižkov. Jedině kdyby jeli autobusem až na konečnou, což je Perknov nebo dopravní terminál.

Tam se autobus otočí a jede zpátky. Podle Technických služeb si takové pořadí zastávek vyžádala změna části Žižkovy ulice z obousměrné na jednosměrnou. Nyní je Žižkova ulice průjezdná pouze od Ostrova ven z města. O nové podobě jízdních řádů městské dopravy se vedou i diskuse na sociálních sítích. Například Jan Doležal navrhuje zakázat na části náměstí parkování osobních aut. Což by bylo přínosné pro obyvatele, ale zřejmě nevýhodné pro ty, co jezdí do práce do centra autem, což je podle Doležala hlavně radnice.

Jak ale podotkl Lubomír Hepner, Technické služby považují současný provoz linek za zkoušku, závažné připomínky od cestujících v koši určitě neskončí. Některé úpravy určitě přijdou i podle aktuální dopravní situace. „Zavděčit se všem nejde a ani to udělat nemůžeme. Máme omezený počet spojů, omezený počet řidičů a omezený příděl peněz od města,“ konstatoval Hepner.

Změny v brodské MHD od 2. března po dobu uzavírky

• linky č. 1 a 3 jsou dočasně zcela zrušeny

• linka č. 11 bude vynechávat Havlíčkovo náměstí a to obousměrně, přijíždět bude na náhradní zastávku v ulici Husova

• linka č. 2 povede z Perknova do oblasti Žižkova a nazpět po obchvatu

• linka č. 22 povede z dopravního terminálu přes zastávku v ulici Husova do oblasti Žižkova a nazpět rovněž po obchvatu

• bez jakýchkoliv změn zůstanou pouze linky č. 4, 5, a 6

Pozn.: Objížďkové jízdní řády včetně map linek naleznou zájemci na webových stránkách brodských technických služeb.

Zdroj: Technické služby Havlíčkův Brod