Náklady na vybudování koupacího biotopu činí podle radnice asi 140 milionů korun. „Přičemž rekonstrukce staré budovy by si vyžádala náklady sedmdesát milionů, z toho dotace na rekonstrukci budovy je šestatřicet milionů korun,“ upřesnila Sedláková.

Areál u zchátralého bazénu obnoví Světlá za peníze od státu

Rozdíl mezi cenou opravy a státní dotaci by činila finanční spoluúčast města, a to by znamenalo úvěr. To radnice ve Světlé odmítá. Město čekají další nutné investice. „Například pokračování revitalizace náměstí směrem do ulice Pěšinky, dlouho plánovaná rekonstrukce ulice Čapkova nebo rozšíření parkoviště v ulici Jelenova,“ uvedla Sedláková několik příkladů. Zdůraznila, že město splácí a bude splácet bankovní úvěry na už vybudovanou sportovní halu a rekonstruované náměstí.

S odmítnutím spoluúčasti na dostavbu bazénu souhlasili i zastupitelé. „Myslím, že v současné době by nebylo rozumné se do takové investice pouštět,“ konstatoval zastupitel Jan Prášek. Stejný názor má i zastupitel a krajský radní Jan Tourek. Jak řekl Deníku, finanční spoluúčast města na stavbu koupacího areálu by byla devastující pro městský rozpočet.

Stavět ve Světlé dneska koupací areál je podle některých obyvatel města zbytečné vyhazování peněz. „Nevěřím, že kdyby ve Světlé koupaliště zprovoznili, tak si na sebe vydělá. Město ho bude muset dotovat. Každý má doma auto. Může si tak zajet do bazénu do Havlíčkova Brodu nebo do Jihlavy,“ poznamenal v internetové diskusi Petr Novotný. Naopak Stanislav Smejkal by koupání v místě uvítal. Podle sklářky Ivany Pospíšilové je starý bazén za současného stavu ostuda města.

Ještě loni na konci roku starosta města František Aubrecht plánoval v areálu starého bazénu velké změny. „Máme šanci v plné výši využít státní dotaci šestatřicet milionů korun,“ poznamenal tehdy Aubrecht a zdůraznil, že radnice ve Světlé už o dotaci požádala. Areál má rozlohu asi 1 600 metrů čtverečních. „Světlá žádné koupaliště nemá,“ upřesnil starosta s tím, že koupací biotop by byl ideální, protože se řídí jinými, mnohem snadnějšími podmínkami než koupaliště. Projekt tehdy rozdělili radní na dvě etapy. Při té první chtěli využít státní dotaci, opravit zanedbané budovy a postavit restauraci. V druhé etapě mělo vzniknout samotné koupaliště. Zatím nezačne ani první etapa.

Areál město prodalo. Později ho koupilo zpět

Bazén pochází z 80. let minulého století, voda v něm nikdy nebyla. Areál radnice ve Světlé kdysi prodala soukromníkovi. Byla tam restaurace, bar i prostory k podnikání. Všechno však skončilo a zničený objekt odkoupilo město zpátky. Za deset milionů korun, z toho šest stály pozemky.

Jak to tehdy bylo, řekl Deníku nedávno místostarosta Tomáš Rosecký. Několik let vedl městskou kroniku. „Vzpomínám si, že stavbu bazénu měly tehdy pod patronátem světelské sklárny. Lidé tam chodili ve svém volnu na brigády. Dostavěl se jen jeden bazén, měly tam být dva. Jeden velký na pilotech,“ dodal.

Jedním z těch, kteří na stavbě bazénu kdysi pracovali, byl Jaroslav Mikeš, dnes vedoucí Klubu Českých turistů Sklo Bohemia. „Odpracoval jsem tam spousty hodin v tehdejších akcích zet, neboli zadarmo. Jenže po sametové revoluci přišel do Světlé starosta, který byl Čech, ale žil v Holandsku. Ten všechny práce na bazénu zastavil,“ upřesnil Mikeš. To, že se areál prodal soukromníkovi, nebyl podle jeho názoru dobrý nápad.

Další osud areálu je tak zatím v nedohlednu. „Otázku, jaký bude konečný záměr s tímto areálem, je třeba posoudit v širším pohledu na aktuální finanční možnosti města a nezbytné potřeby obyvatel. V současné době by bylo předčasné uvádět jakékoli řešení bez shody v zastupitelstvu města,“ komentovala současnou situaci mluvčí radnice Sedláková. V žádném případě se ale město nechce starého koupaliště zbavit.