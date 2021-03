Radnice zkusí štěstí znovu a vyhlásí ještě druhé kolo. Zájemce se může přihlásit do 19. března. „Pak zvážíme, jestli trhy budou, nebo je uspořádá město,“ popsal situaci místostarosta Vladimír Slávka.

Radnice farmářské trhy na Havlíčkově náměstí, které se konají pod názvem Koudelův talíř, podpoří částkou 175 tisíc korun. Ale požaduje, aby se v sezoně konalo minimálně sedm trhů, už od května dopoledne každou první sobotu v měsíci. Poslední trh připadne na konec října.

Na farmářské trhy chodí pravidelně třeba Marie Smíšková z Havlíčkova Brodu. "Na trzích nakoupím mnohem lepší zeleninu než v obchodě. Bylo by škoda, kdyby trhy skončily," poznamenala. Hlavním pořadatelem trhů je už několik let Alena Čechová. Podle informací Deníku má zájem o farmářské trhy i nadále, ale nestihla podat žádost do prvního kola včas, to druhé stihne určitě. „Kvůli nemoci jsme to nestihli,“ vzkázala radním Alena Čechová.

Farmářské trhy mají v Brodě dlouhou tradici a jsou velmi oblíbené. Účastní se jich farmáři, lidoví řemeslníci, vystupují zde i místní umělci. Kvůli covidu se účastníci trhů potýkali s různým omezením. Stánky daleko od sebe, dezinfekce na každém kroku a roušky. Kulturní program pořadatelé museli zrušit. To mohlo podle radních zájemce o grant na letošní rok odradit, protože nikdo zatím neví, jak se bude covidová krize vyvíjet dál.