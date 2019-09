Nové komunitní centrum bude sloužit především pro spolky a občany Vepříkova. „Plánujeme tam různá školení, schůze hasičů, připravujeme i kurzy první pomoci. Zhruba hodinu týdně tady bude k dispozici sociální pracovník a budeme se ho snažit využívat i na různé přednášky a besedy,“ přiblížil starosta Vepříkova Petr Bárta.

Docházet by do něj mohli i senioři na různá posezení a vzdělávací programy. „Uvažovali jsme i o univerzitě třetího věku. Netlačil bych to přímo na vysokou školu, ale mohlo by se tady konat něco na ten způsob, aby se i starší občané měli kde sejít a něco se dozvědět,“ prozradil Bárta.

Inspiraci bere vepříkovský starosta i v okolních obcích. „Kolegové starostové podobné projekty dělají, tak se ještě porozhlédnu jinde a nechám se inspirovat. My si občas tak půjčujeme nápady,“ zasmál se Bárta. „Například ve Víru mají vírskou univerzitu, v rámci které pořádají různé přednášky a besedy,“ svěřil se.

Rekonstrukce prvního patra začala druhý týden v lednu letošního roku. „Prostory byly hotové v květnu, ale malinko nám to zbrzdil výtah, takže na kolaudaci čekáme až nyní,“ sdělil starosta.

Celkové náklady na vybudování centra spolu s bezbariérovým vstupem do budovy, výtahem a novým sociálním zařízením byly dva a půl milionu korun. „S tím, že dotace, kterou jsme čerpali přes Královskou stezku, byla zhruba dva miliony osmdesát tisíc,“ doplnil Bárta s tím, že právě i zmíněná MAS Královská stezka by mohla prostory využívat pro svá školení.

Tím ale rekonstrukce budovy, která dříve sloužila jako škola, nekončí. V dalších letech přijde na řadu podkroví a střecha. „Už máme vymyšlené, že bychom nahoře chtěli vybudovat ubytování pro turisty, které bychom provázali s naší hospodou. Celkově v okolí ubytování chybí, tak si myslím, že by to mohlo být hojně využívané,“ přemítal starosta.

„Mohlo by tam vzniknout patnáct až dvacet lůžek, protože je tam dostatek místa. Na každém pokoji bychom navíc chtěli samostatné sociální zařízení, tak uvidíme, jak to vyjde prostorově a co ukáže studie, kterou si plánujeme nechat udělat,“ nastínil Bárta.