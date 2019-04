Lidé všech věkových kategorií, kterým není osud demokratického státu lhostejný, vyrazili na brodské náměstí s píšťalkami a transparenty, na nichž byla hesla typu „Babiše do koše“ nebo „Nejsme slepí“. Navíc i pondělní uplakané nebe jako by vyjadřovalo své zklamání z aktuální politické situace v České republice.

Na pódiu kromě zmíněného historika Michala Kampa postupně promluvili i učitel gymnázia Aleš Říman a spisovatelka Markéta Hejkalová. „My, jak tady stojíme, jsme si schopni vyargumentovat důvod, proč tady jsme, ale lidé, ke kterým by tato slova měla směřovat, to neslyší, protože tu s námi logicky nejsou. Myslím tím jak voliče hnutí ANO, tak lidi, kteří nechodí k volbám. Právě k nim bychom měli zaměřit naši iniciativu,“ podotkl Říman.

„Babiš škodí naší zemi, vysává ji, a podílí se na hodnotovém i mravním úpadku české politické scény a českého národa. Problém je v tom, že tato slova zaniknou za hranicemi náměstí a k cílové skupině se nedostanou. Pokud na tyto lidi nebudeme mluvit a nebudeme atakovat právě je, tak se nápravy nedočkáme,“ posteskl si Říman.

Posledním řečníkem byla Markéta Hejkalová. „Premiérem naší země je člověk důvodně podezřelý ze spolupráce s komunistickou tajnou policií a z dotačního podvodu. Já dneska nechci mluvit o StB, ale o té druhé věci. Dotační podvod zní nenápadně a skoro nevinně, jako by to byla úplně obyčejná věc. Ale přitom je to krádež. Premiér naší země připravil o padesát milion korun daňové poplatníky Evropské unie,“ začala svou řeč.

„Chceme žít v zemi, kde budou hrozit skutečné justiční procesy, protože justice bude podvolena politice?“ zeptala se Hejkalová příchozích. „Já doufám, že ne a že v takové zemi žít nebudeme. Chceme, aby premiér rezignoval na svou funkci, přestoupil před nezávislý soud a přijal jeho rozsudek,“ dodala. Projevy řečníků pak zakončil Josef Secký, který zazpíval českou hymnu.

Mezi příchozími byly i studentky středních škol Tereza Smejkalová, Tereza Abbrentová a Milena Krupičková, které držely transparent s přeškrtnutou hlavou premiéra. „Chtěly jsme ukázat, že nejsme slepé a že i studentům v Havlíčkově Brodě záleží na tom, aby Andrej Babiš odstoupil,“ pověděla Tereza Smejkalová.

Nakonec se v Brodě shromáždilo zhruba tři sta lidí. „Jsem mile překvapená. Ze začátku to kvůli dešti vypadalo, že moc lidí nepřijde, ale dav se začal hromadit nad stánkem, kam jsem neviděla. Když jsem pak vyšla ven, tak jsem byla mile překvapená. Na Brod je tato účast obrovský úspěch a můžeme být spokojení,“ pochvalovala si jedna z organizátorek Michaela Krpálková.