Havlíčkobrodsko - Nadace Via otevřela další ročník programu Dobro-druzi pro mladé filantropy.

Ilustrační deník. | Foto: Deník/Attila Racek

"Podpoří v něm až 15 týmů, které budou svoje akce realizovat do května do prosince 2019. Novinkou letošního ročníku jsou workshopy na míru pro podpořené týmy. Program je určen skupinám dětí a mladých lidí od 2. stupně ZŠ do 26 let, kteří se rozhodli věnovat své nápady, aktivitu, energii a čas přípravě akcí, jejichž výtěžky pak darují na dobrou věc," informovala za nadaci Hana Sedláková.