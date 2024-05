Památkově chráněná budova dostala novou fasádu, střechu, okna i dveře. Nové jsou i některé části stropních konstrukcí a krovu. Stejně tak i vnitřní prostory pro cestující a nové toalety.

Právě ty cestujícím na světelském nádraží chyběly. Staré se jim moc nelíbily a celé nádraží potřebovalo opravy jako sůl. To si myslí například Milan Brož z Havlíčkova Brodu, který do Světlé jezdí do práce. „Čekárna nebyla nic moc. Dovnitř v zimě táhlo, záchody byly na nádraží vždycky mimo budovu. Měly něco za sebou a bylo to na nich znát, úklid to nespravil,“ prohlásil.