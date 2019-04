V Česku je malý zájem o místa ředitelů škol, a někdy se tak na ně dostávají i nevhodní uchazeči. Vyplývá to ze zprávy České školní inspekce (ČŠI), kterou tato instituce zveřejnila na svém webu. Na vlastní kůži to poznalo v poslední době hned několik měst na Havlíčkobrodsku.

Do poloviny výběrových řízení na pozice ředitelů škol se podle České školní inspekce přihlásí nejvýš jeden zájemce nebo také nikdo, dokonce ani původní ředitel. Například v Přibyslavi vyhlásili konkurz na místo ředitele základní školy. Původní ředitel odstoupil z funkce, protože si moc nerozuměl se složitou administrativou, což se mu vymstilo. Školu v současné době spravuje takzvaná pověřená osoba.

Konkurzy: Minimální účast

„Město Přibyslav vyhlásilo konkurz na nového ředitele školy. Ten bude 23. dubna. Zatím se přihlásil jen jeden zájemce z řad přibyslavských pedagogů a už nikdo další,“ konstatoval starosta Přibyslavi Martin Kamarád (ODS).

Pokud rada města nebude s uchazečem spokojená, nezbude, než vyhlásit další kolo konkurzu možná s podobným výsledkem. To se třeba už nepřihlásí nikdo. Stejné zkušenosti jako v Přibyslavi mají i v Havlíčkově Brodě. „Jsme na tom stejně jako na radnici v Přibyslavi. O místa ředitelů škol je malý zájem,“ potvrdil Vladimír Slávka místostarosta města Havlíčkův Brod (ANO 2011).

Výjimkou byl podle Slávky snad jen konkurz na ředitele základní školy Konečná, kam se přihlásili dva uchazeči. To je ale skutečně výjimka. Většinou se do konkurzu přihlásí tak jeden člověk,“ dodal místostarosta s tím, že se ani nediví, že o vedení škol není zájem. „Je to práce náročná, složitá, v jednání s lidmi i s úřady,“ povzdechl si místostarosta.

Stokrát nic umoří osla

Ředitel Ota Benc vede základní školu ve Ždírci nad Doubravou. Před tím působil několik let v Přibyslavi. „Odpovědět právě v několika řádcích je opravdu těžké, přesto se pokusím. Na úvod říkám, že si každý svoji pracovní pozici vybírá a pokud mu nevyhovuje, může ji změnit. Jak to bývá, vše má svá pozitiva i negativa. Domnívám se, že ředitel, či ředitelka školy je v obtížné situaci především v tom, že se často ocitá úplně sám mezi velmi nesourodými skupinami participantů ve školství. To je rodiči, učiteli, zřizovatelem a státem,“ konstatoval ředitel Benc s tím, že každý má velmi různý pohled na smysl a potřebu vzdělávání a ředitel školy je ze zákona zodpovědný na vše, co se velmi složitého provozu školy týká.

„Nemluvě o tom, že ani třicet let svobodného života nestačilo, aby vznikl základní konsenzus o tom jaké vzdělávání má společnost své mladé i starší generaci poskytovat,“ podotkl ředitel Benc.

Možná právě frustrace z tohoto stavu a tisíce drobností, které umoří i osla, vede podle jeho názoru a zkušeností k nezájmu o pozici ředitele a prohlubování problému. „Vždyť právě,motivovaní, kriticky uvažující, svobodní a zodpovědní lidé mohou najít v tomto povolání životní náplň, jak se někdy nadneseně říká – poslání,“ zdůraznil ředitel Benc.

Situace v Přibyslavi a v Havlíčkově Brodě jen kopíruje stav v celém Česku. Nejvíc konkurzů na posty ředitelů škol se konalo loni, kdy mnoha ředitelům vypršelo funkční období, které novela zákona z roku 2011 stanovila na dobu šesti let. Mezi březnem a červencem se tak uskutečnilo 1465 konkurzů, zástupci ČŠI se zúčastnili 1325 z nich. Loni bylo v ČR celkem 9760 mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol, jejichž zřizovatelem byla obec či kraj.

Ředitelští otloukánci

Do 48 procent výběrových řízení se přihlásil jeden zájemce, ve dvou procentech nikdo, uvedli inspektoři. „Tento stav může v některých případech vyústit až v situaci, kdy je ředitelem jmenována osoba, která předem není považována za vhodnou," napsala Česká školní inspekce ve své zprávě. Ředitelé základních škol považují za největší problémy přílišnou byrokracii, nedostatek financí a současnou podobu inkluze, která je nedomyšlená, nedostatek učitelů a problémy s rodiči. Podle Václava Klause mladšího, který založil Asociaci aktivní škol, jsou ředitelé škol doslova ohrožený druh.

„Žádný div, že to nikdo nechce dělat. Už před lety jsem napsal komentář pod názvem Ředitelé škol, otloukánci všech otloukánků a situace se od té doby ještě dost zhoršila. Inkluze, GDPR, registry smluv, zborcení systému nenárokové složky mezd na většině škol. Vedení padesáti pomatených EU projektů, aby ředitel dostal alespoň nějaké peníze do školy. Byrokracie jako blázen,“ konstatoval Václav Klaus mladší a dodal: „Normální ředitelé z masa a kostí, ve své podstatě řídící učitelé, kteří dosahují výborných pedagogických výsledků, mají trochu politické nadání a dar vycházet s lidmi a organizační schopnosti, ti ze škol mizí. Přicházejí takzvaně vystudovaní školští manageři, nabiflovaní legislativními blbostmi, které se stejně pořád mění. Nebo lidé s kontakty na krajské politiky.“

Bohužel někdy se ředitelé školy stávají otloukánky doslova a do písmene. Až tři roky vězení hrozí muži, který řediteli Základní školy v Poběžovicích na Domažlicku zlomil nos a sprostě mu nadával. Konflikt začal kvůli úrazu útočníkova syna, který se stal při potyčce s jiným žákem.