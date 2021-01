Městu noví obyvatelé přinesou do rozpočtu letos až tři sta tisíc korun navíc. „Hodně lidí u nás žije v bytech nebo domech. Ačkoliv jim zajišťujeme služby, třeba svozy odpadu, nic z toho nemáme. Odměna je motivací,“ vysvětlil starosta Bohumír Nikl.

Radnice spustila kampaň loni na podzim. Peníze dostanou noví obyvatelé na účet do konce února. Tuto akci si Ždírec vyzkoušel už před pěti lety. Tehdy se přihlásilo pětašedesát lidí. Radnici to stálo podle Nikla asi dvě stě tisíc korun, do rozpočtu získala třikrát tolik.

V první vlně využil možnost například Petr Adam. „Zrovna jsme se zařizovali. Přihlásil bych se stejně, ale bonus byl zajímavý,“ konstatoval.

Podle názoru starousedlíka Ondřeje Málka na kampani nic špatného není. „Mě to nevadí. Ti lidé u nás žijí. Mají od města služby a město se o lidi stará. Tak ať se noví přihlásí natrvalo. Tři tisíce nejsou tolik, abych záviděl,“ podotkl dobrovolný hasič. Podle starosty Nikla chce Ždírec na konci letošního roku nábor zopakovat. Na nějaký čas naposled. Autorem myšlenky na nákup nových obyvatel je ale Jihlava. Ta akci uskutečnila v roce 2005. Za to se ale stala terčem kritiky okolních měst.