Plocha, na které bude nové obchodní centrum stát, má šest tisíc metrů čtverečních. Je tedy mnohem větší než nákupní zóna za Albertem proti areálu bývalého Zetoru, který tu před víc než rokem otevřela společnost RP Havlíčkův Brod.

Vlastníkem Stříbrného dvora byl havlíčkobrodský místostarosta Vladimír Slávka. Areál patřil jeho rodině přes sto let. „Developer nás oslovil s nabídkou odkupu veškerých pozemků a jejich přeměny v nákupní centrum,“ řekl místostarosta Deníku v době, kdy se statek prodával.

Nákupní park je už na první pohled rozlehlý. Nachází se kousek od výjezdu z jihovýchodního obchvatu, částečně zasahuje k novému kruhovému objezdu. Obchody i s parkovištěm tedy obsadí velkou plochu po svahu až k železniční trati a odbočce směrem na Pohledské Dvořáky. Nákupní park je připojený na městský chodník s veřejným osvětlením.

Příznivce nakupování nová obchodní zóna těší, ale někteří obyvatelé Havlíčkova Brodu vidí i možné komplikace. Velkou dopravní zátěž, silnici s hustou dopravou, kterou lidé musí přejít. „Takže pro chodce nic příjemného, konečně ani pro řidiče. Hlavně kolem nějakých svátků až tam bude frmol,“ poznamenal Luboš Vacek, který na okraji Žižkova bydlí.

Zároveň poznamenal, zda další obchodní centrum Brod potřebuje. „Za Albertem už jedno je. Chodíme tam do levných potravin nebo drogerie a většinou je v těch ob chodech prázdno,“ dodal.

Potřebuje město další obchodní zónu? Nebude to mít negativní dopad na domácí podnikání? „Na to neumím odpovědět. To je složitá otázka,“ reagoval starosta Brodu Zbyněk Stejskal. K prodeji Stříbrného dvora došlo zhruba před třemi lety. Město kvůli tomu, aby z bývalého starobylého statku vznikla nákupní zóna, muselo pořídit změnu územního plánu.