Kříž na městské gotické věži, který nalomil silný vítr, se dvojici odvážných “kaskadérů” v pondělí 21. ledna 2019 přes obrovské úsilí sundat nepodařilo. | Foto: Deník / Ivo Havlík

„Dva metry vysoký kříž podle našeho odhadu váží přes šedesát kilogramů a v báni má dlouhý trn. Z těchto dvou důvodů kříž nedokážeme nadzvednout a snést dolů. Zajistili jsme ho proti pádu a budeme hledat řešení. Pokud neseženeme jeřáb, jehož hák by dosáhl do výšky přes 50 metrů, budeme muset nahoře sestrojit nějakou kladku. Ze všeho nejdříve však bude třeba uvolnit šest zcela zarezlých šroubů,” řekli serveru www.pribyslav.cz Stanislav a Pavel Kamarádovi ze Starého Ranska; bratři se specializují na rizikové kácení stromů a práce ve výškách.

Obdobně jako v Přibyslavi již sundávali poškozený kříž z kostelní věže ve Šlapanově.Historik MUDr. František Půža v Kronice přibyslavské uvádí, že gotická hranolovitá věž v Přibyslavi se začala stavět v roce 1497, když její předchůdkyni poničili husité. Na vrcholu původně nebyl kříž, ale hvězda, protože - na rozdíl od současnosti - věž nepatřila církvi, ale byla součástí strážného a obranného systému města. Do majetku církve se dostala písařovým omylem při přepisu starých pozemkových knih.

Do roku 1803 byla věž o tři sáhy (asi o 5,6 m) vyšší. Od roku 1879 je vybavena bleskosvodem, do jehož špice již několikrát hrom udeřil. Před osmi lety věž prošla generální opravou. Báň, která se od svislé osy vychýlila o 40 cm, byla narovnána. Báň nejspíš vykřivil tzv. geotropismus střech, tedy fyzikální proces, při němž trámy na jižní straně vysychají intenzivněji než na severní. Při opravě byla věž přeměřena. Je vysoká 50 m a 30 cm, počítaje v to i špičku vrcholového kříže. Původní věž v roce 1497 byla o téměř 20 metrů nižší (tehdy byla vysoká „jen” 30,96 m).