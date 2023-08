Přestavbu náměstí Trčků z Lípy plánovala světelská radnice několik let, neboť tamní prostor náměstí moc nepřipomínal. „Jsem spokojená. Jen by možná neškodilo trochu víc zeleně. Ale až ty nové stromy dorostou, bude to vypadat jinak,“ řekla při pohledu od kostela mladá matka Dana Havlová.