Jak vypadá náměstí snů. O tom mohli v úterý 11. dubna diskutovat obyvatelé města Přibyslav na Havlíčkobrodsku se zástupci Ateliéru pro veřejnou debatu. Cílem rozhovorů je najít ideální podobu náměstí. Na jejím základě odborníci vytvoří plán, podle něhož bude možné Bechyňovo náměstí v Přibyslavi přestavět.

Jakmile pracovníci Ateliéru vztyčí před radnicí modrý stan, dá se do hustého deště. „Počasí není na veřejné setkání ideální,“ konstatuje Michal Křivohlávek z Prahy a vysvětluje, co je dnešním posláním Ateliéru. „Chceme poznat jaká je atmosféra ve městě. Jak obyvatelé Přibyslavi přemýšlejí, co je pro ně podstatné a jak svoje náměstí prožívají,“ vysvětluje odborník, který, jak upřesňuje, má za sebou podobných veřejných průzkumů celou řadu. „Navíc jsme zcela nezávislí, protože ve městě nebydlíme. Nestranný pohled je hodně důležitý,“ zdůrazní Křivohlávek.

Bez ohledu na počasí se přece jen najdou první odvážlivci a vyjadřují své názory. Například Jindřich Macek. „Náměstí má být moderní. Má plnit funkci odpočinkové zóny i místa pro kulturní vyžití,“ vysvětluje ředitel hudební školy. Popisuje svoje zkušenosti s pořádáním veřejných koncertů a zdůrazňuje, že přibyslavské náměstí má svoji historickou identitu, kterou je třeba zachovat.

Jaroslava Kabelková není spokojená s autobusovým nádražím. Vadí jí málo přehledné jízdní řády. „Také chodníky nejsou nejlepší. O dlažbě platí to samé. V centru chybí služby, ale to je na jinou debatu,“ dodává.

Postupně přicházejí bez ohledu na počasí další diskutéři. Někteří se zastavili ze zvědavosti, ale nakonec se také zapojí do debaty. Jak se ukazuje, co člověk, to názor. Jedna z diskutujících má strach o osud vzrostlých lip na náměstí. V době letních veder je radí zalévat. Druhému naopak vadí vysoké smrky v dolní části náměstí. Jana Niklová se nechce vzdát autobusových zastávek na náměstí. Jiří Kunc by zboural odpudivou autobusovou čekárnu a z náměstí udělal klidovou zónu, pokud možno bez aut. „Jenže do centra jezdí lidé z okolních vesnic na nákupy a k doktorovi. Kde mají parkovat,“ oponuje Jaroslava Kabelková.

Chystají anketu

Podobné diskuse jsou podle Barbory Týcové z Ateliéru pro veřejnou debatu smysluplné. Dají šanci i lidem, kteří by nikdy na žádnou veřejnou debatu například na radnici nepřišli. Protože se obávají sdělovat svoje názory veřejně. „Kromě setkání na náměstí chystáme i anketu. V ní se mohou vyjádřit i lidé, co by nepřišli ani sem pod stan,“ vysvětluje Týcová. Setkání na náměstí zorganizovala radnice v Přibyslavi.

Kompletní rekonstrukci náměstí totiž připravovala radnice v Přibyslavi několik let. Má k dispozici i hotovou studii. Po komunálních volbách se ale situace na radnici změnila. Zastupitelé s přestavbou nesouhlasí. Chtějí novou architektonickou soutěž a hlavně víc uchazečů. Podle starosty Přibyslavi Martina Kamaráda tím stará studie padá, ale ne definitivně. „Studii na proměnu Bechyňova náměstí zadáme širšímu okruhu architektů. Jestli soutěž selže, nebo se ukáže, že nové studie jsou problematické, tak se ke staré studii vrátíme,“ zdůrazňuje starosta.

Proti použití staré studie byl například zastupitel za KDU-ČSL Libor Jaroš. „Řekněme, že jsem byl jedním z hlavních iniciátorů, kteří chtěli změnu. Stará studie nebyla vyhovující. Nová soutěž je potřeba,“ řekl zastupitel naposledy Deníku.

V úterý 11. dubna měli obyvatelé Přibyslavi jedinečnou možnost sdělit svůj názor na budoucí podobu náměstí. „Veřejné setkání je od jedenácti dopoledne do pěti odpoledne. Průzkum jsme zadali nezávislému Ateliéru pro veřejnou debatu. Na základě připomínek vytvoříme zadávací podmínky pro vyhlášení veřejné soutěže,“ upřesnil místostarosta Michael Omes s tím, že do léta příštího roku už bude radnice vědět, jaký architekt se studie na podobu Bechyňova náměstí ujme.