Od začátku prosince je náměstí plně průjezdné, na některých místech se už také parkuje. „Nově je zde nejvyšší povolená rychlost třicet kilometrů za hodinu. U budovy Městské restaurace vznikl nový přechod pro chodce,“ informovala o aktuální situaci mluvčí světelské radnice Blanka Sedláková. Podle ní smluvní podmínky zhotovitele zavazují, aby stavbu předal do předčasného užívaní. „ A to do šestnáctého prosince,“ upřesnila Sedláková. Do té doby budou dokončeny všechny chodníky. V současné době se skupina dělníků činí u nové zdi před kostelem a v pravém dolním rohu náměstí směrem na Ledeč nad Sázavou.