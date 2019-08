Věž – K větší ohleduplnosti v době horkého a suchého léta vyzývá svoje obyvatele také obec Věž na Havlíčkobrodsku. Odběr většího množství vody než 2m3 z obecního vodovodu v jeden den je nutné s dostatečným předstihem domluvit na obecním úřadě.

Studna. Ilustrační foto. | Foto: HZS JMK

Bez předchozí domluvy je napouštění bazénů zakázáno. Zajištění většího množství vody do bazénu, je možné objednat dovozem například u společnosti VaK Havlíčkův Brod. Jak vysvětluje vedení obce Věž, kdyby se všichni, kteří mají doma na zahradě bazén rozhodli, že si během jediného dne vodu napustí,není vodovodní systém v obci takový nápor zvládnout. Pokud by došlo k úplnému vyčerpání vodojemů, obnovení dodávky pitné vody by ve Věži mohlo trvat i několik dnů. Stejné omezení platí i v dalších obcích závislých na vodě z obecního vodojemu jako je Leština u Světlé nebo Lučice.