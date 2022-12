Možné zavření partnerské pošty ve Studenci, který je místní částí Ždírce nad Doubravou, se dostalo i na sociální sítě města. Mluví se o něm od podzimu. „Myslím, že zavřít poštu by se místním ve Studenci moc nelíbilo, hlavně starším, co tam chodí a jsou na ni zvyklí,“ poznamenal Jaroslav Jirásek, který ve Studenci provozuje muzeum. Někteří obyvatelé si dokonce spojili uzavření pošty se zavřením celé prodejny. „Chtějí u nás zavřít poštu i celou prodejnu, a to by byl problém,“ řekl Deníku Josef Culek.

Podle starosty Bohumíra Nikla se v současné době se o uzavření prodejny Coop v Horním Studenci nejedná. „Vedení Coopu zvažuje určité změny v provozu prodejny. Vím, že Pošta Partner bude ve Studenci v provozu,“ odpověděl na dotazy starosta. Jak následně starosta řekl, chce městský úřad ve Ždírci poštu ve Studenci zachovat. „Řešení máme, potřebujeme ještě čas na doladění podmínek," dodal Nikl.

Supermarket ve Ždírci nad Doubravou nakonec postaví někdo jiný

Pošty Partner začaly vznikat v obcích asi před šesti lety, kdy tam Česká pošta plánovala uzavřít svoje pobočky. Funkci pošty převzaly obce nebo vesnické prodejny. „Pošta Partner může vyplácet důchody, ukládat peníze na poštovní spoření, samozřejmě přebírat dopisy a balíčky. Chtěli jsme některým obcím pomoci, protože poštu neměl kdo provozovat nebo jsme naopak doufali, že otevřením Pošty Partner získáme zákazníky od konkurence,“ vysvětlil František Červenka, manažer prodejen Coop.

Pět let se odměny nezvýšily

Pošta Partner zajišťuje na vesnicích služby několik hodin v týdnu, v průměru tři hodiny denně. Podle toho Česká pošta určuje odměny. „Jenže na vesnici se stává, že obyvatelé časy nerespektují. S tím jsme se smířili, byť to odčerpává jednu pracovní sílu v prodejně, kde jsou dva zaměstnanci. A ještě horší je to tam, kde je jeden. Pak se prodavačka nezastaví, ale je to služba naším zákazníkům,“ konstatoval Červenka, ale jak dodal, s čím se Coop smířit nemůže, jsou nízké odměny od České pošty, které za provoz Pošty Partner poskytuje. Ty se nezvedly bez ohledu na inflaci několik let a vůbec už neodpovídají náročnosti provozu Pošty Partner. Za provoz pošty 15 hodin v měsíci je to devět tisíc měsíčně, za dvacet hodin deset a půl tisíce a za pětadvacet hodin 12 tisíc. „Přitom energie, kterou spotřebuje technika Pošty Partner jsou v naší režii. Musíme školit prodavačky také za svoje finance,“ dodal Červenka.

Kde jsou Pošty Partner v prodejně



V současné době má Coop Poštu partner v Horním Studenci, Šlapanově, Litohoři, Roštíně a v Malči.

Pošta Partner sice poskytuje odměny přímo prodavačkám v obchodech, ale podle Červenky musí Coop tento příjem ze zákona zdanit, takže odměny pro prodavačky v obchodě, kde funguje Pošta Partner, se krátí. To prodavačky nemotivuje, aby služby poskytovaly. „Pět let se odměny nezvýšily, jednali jsme s Českou poštou, ale marně. Takže jsme loni jednu Poštu Partner vypověděli, protože se nám to ekonomicky nevyplácí. My jsme obchodníci, obchod musí vydělávat,“ upřesnil Červenka.

Jak potvrdil mluvčí České pošty Matyáš Vitík, odměna za provozování Pošty Partner se několik let nezvedala, což se teď změní. „Od začátku příštího roku se platba ze strany České pošty směrem k provozovatelům zvýší v průměru o dvacet procent. Náklady na energie, mzdy a další vstupy neustále rostou, proto je na místě odměnu Poštám Partner zvýšit,“ konstatoval Vitík a dodal, že zvýšení o v průměru dvacet procent je v současné době maximum, které může Česká pošta vzhledem k ekonomické situaci poskytnout.

Prodej šupináčů na Havlíčkobrodsku začal: kilo kapra letos pod stovku nejde

Původně chtěl Coop zavádět Poštu Partner až v sedmi prodejnách, ale po špatných zkušenostech zůstalo jen u pěti. Jak vysvětlil Červenka provoz Pošty Partner se nemůže zastavit ani tehdy, kdy je jedna prodavačka nemocná. Za zavření Pošty Partner je pokuta deset tisíc korun. Poštu nebylo možné zavřít ani v době covidu, kdy Česká pošta zavřela svoje pobočky bez problémů.

Podle Františka Červenky jedná Coop o dalším provozu Pošty Partner s městem Ždírec a věří, že dospějí k dohodě.