Lednová statistika počtu sebevražd je hrozivá i v porovnání s loňským rokem, kdy policie řešila sedmasedmdesát případů, ale za celý rok. Poslední letošní případy jsou z 1. února. „Na Jihlavsku zemřel muž, jehož ročník narození byl 1960, na Havlíčkobrodsku muž ročník 1978,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Počty sebevražd překvapily i psychiatra a římskokatolického kněze Maxe Kašparů z Rynárce. „Tak vysoké číslo bych nečekal. Na druhou stranu je pravda, že velmi rychle přibývá lidí, kteří ztratili smysl života. To je rozšířené zvlášť u mladých lidí, kteří neví, proč tu jsou a co mohou od života čekat. Mnoho z nich život obtěžuje,“ zhodnotil Kašparů.

Podle něj existují čtyři důvody, proč mají lidé černé myšlenky – nešťastná láska, ztráta smyslu života, deprese, absence hormonu štěstí, takzvaného serotoninu. „Často lidé nevidí východisko kvůli změnám, kterých je v současném světě více než dost. Hlavní problém ale je v tom, že těch problémů a změn je tolik najednou,“ doplnil Kašparů.

Lidé by se podle něj neměli bát obrátit se se svými splíny na odborníka. „Měl jsem případ devatenáctiletého chlapce, kterého se snažili rodiče vyléčit slepičí polévkou či ho vzít do kina na veselohru. Mysleli si, že mu to udělá dobře na duši. Dělali, co mohli, ale to nejdůležitější, vzít ho k lékaři, neudělali,“ varoval Kašparů a dodal, že by lidé měli překonat stud a vyhledat psychiatra. Může jim to zachránit život.

Počty sebevražd na Vysočině

od 1. ledna do 9. února:

rok 2023 - 15

rok 2022 - 6

rok 2021 - 5

rok 2020 - 8

rok 2019 - 7

Zdroj: Policie ČR

V Havlíčkově Brodě přijímají nové pacienty se sklony k sebevraždě prakticky denně. „Naposledy to bylo tuto neděli,“ konstatoval brodský primář Horčičko. Z jeho zkušeností vyplývá, že jedním z problémů, který lidem navozuje depresivní a sebevražedné sklony, jsou i informace v médiích. „Stěžují si, že se mluví jen o samých špatných věcech, jako je pandemie, válka na Ukrajině a také omílání informace o drahotě. Lidé se bojí, že nebudou mít na energie ani jídlo,“ poukázal Horčičko na pocity mnoha lidí postižených úzkostmi a depresemi. A dodal, že se to týká i lidí, kteří byli ještě donedávna zcela zdraví.

Horčičko zmínil i skutečnost, že v poslední době výrazně přibylo mladých dívek, které se řežou a pálí. „Jde o emočně nestabilní dívky. Hodně tomu nahrál covid a s tím spojená izolace. Více času tyto dívky trávily na sítích v takzvaných sociálních bublinách, a nyní si neví rady v reálném životě,“ upozornil Horčičko. Deník například informoval o dívce z Ledče nad Sázavou, která si v lednu vzala smrtelnou dávku léků. Zachránit se ji podařilo i díky rychlé reakci kamarádů, kteří zavolali pomoc.

O pomoc volají, ale nedostanou ji včas

Horčičko vidí problém v tom, že se lidem nedostává potřebná péče. Podle něj je potřeba navýšit služby ambulantních lékařů. „I když lidi o pomoc volají, tak se jim nedostane včas. To by bylo potřeba změnit, jinak se situace nezmění,“ varoval primář.

Odborníci také upozorňují, že se dramaticky mění i způsoby sebepoškozování. Ty jsou mnohem drastičtější. „Vím o člověku, který si rozřízl hlavu na cirkulárce nebo o dalším, který si sedl do auta a zastavil s ním na kolejích. Navíc v zatáčce, aby neměl vlak šanci zastavit,“ uvedl příklady psychiatr Max Kašparů.