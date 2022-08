Jak si doma vyrobit kostku másla, žlutou jak peří kuřátka. To se mohli naučit návštěvníci Lipských slavností.

Naučila je to za pár minut rodina Vencovských. Návod na výrobu není tajný. Ale jestli se hospodyňky chystají na nákup mléka na výrobu másla do supermarketu, tak podle Petra Vencovského dělají chybu.

Z takových surovin podle něj máslo vyrobí jen těžko. „Na výrobu másla se nepoužívá mléko, ale smetana. Čím má víc tuku, tím lépe. Ideální je čtyřicetiprocentní,“ radí Petrova matka Marta Vencovská.

Pak stačí smetanu nalít do máselnice a stloukat. Ne každá rodina však máselnici doma má. „Tu naši vyrobil odborník,“ ukazuje Petr Vencovský. Pro domácí potřebu stačí dokonce obyčejná plastová lahev. „Takže smetanu nalijeme do lahve, určitě ne do plna. Musí tam být prostor. A třeseme a třeseme, jako když barman míchá koktejl,“ vysvětluje Marta Vencovská, v Lípě známá jako ochránkyně lidových tradic.

Návod na výrobu domácího másla

Smetana 30 až 40 procent. Vylít do plastové lahve a třepat dokud se to uvnitř nesrazí. Obsah lahve vylít přes síto, rozříznout láhev, vyškrabat obsah, spojit jej rukama do koule, kterou je třeba propláchnout. Dá se použít i zavařovací sklenice. Stlouká se nejen sladká smetana, ale i její zakysaná příbuzná. Dokonce se experimentuje i s jogurty, ale tučnými. Máslo bez tuku se vyrobit nedá.

Během třesu se v lahvi od sebe pomalu oddělují dvě vrstvy. Budoucí máslo z tuku a syrovátka. Naše prababičky ji pily. Mimochodem, podobně jako v lahvi se občas hospodyňkám podaří nechtěně vyrobit máslo příliš usilovným šleháním šlehačky v mixéru.

Při vysvětlování Petr Vencovský usilovně stlouká a najednou je v máselnici žlutá hrudka. Stačí už jen namazat na chleba a posypat pažitkou. „Dřív měly hospodyně dřevěnou formu se vzorem, do které máslo dávaly,“ ukazuje Marta Vencovská. Jak vysvětluje, k výrobě másla ji přivedla láska k tradicím. „Žádný statek se stádem krav ale v Lípě nemáme. Moji předkové ho kdysi měli, ale pak jim ho vzal stát,“ dodává.