Co bude v Hotelu Přibyslav? Problémová ubytovna? Toho se obává starosta Přibyslavi Martin Kamarád a není sám. Hotel patří k dominantám města. Jeho současný nájemce končí. Kdo se hotelu ujme, je zatím zahaleno tajemstvím.

* První ubytovací zařízení na místě Hotelu Přibyslav bylo dokončeno v srpnu 1981 s kapacitou 92 lůžek. Bylo postaveno z UNIMO buněk a dostalo název "Mladý požárník".

* Centrum hasičského hnutí provozuje ubytovnu až do roku 1992, kdy ji pronajímá soukromému provozovateli. Ten v roce 1994 přistavuje venkovní terasu a ubytovnu přejmenovává na Hotel Garni. V pronájmu budova zůstala až do roku 1996, kdy se navrací do správy Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska.

* Od roku 2006 začíná stavba současného Hotelu Přibyslav, slavnostně byl otevřen v roce 2007.



Zřizovatel Hotelu Přibyslav je Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska (SH ČMS) se sídlem v Praze. V současné době má hotel v nájmu Jiří Votava a akciová společnost První hasičská. „Rozhodl jsem se nájem v hotelu ukončit k poslednímu prosinci letošního roku. Od prvního ledna roku následujícího zde bude už někdo jiný,“ řekl nájemce a dosavadní ředitel s tím, že už nemá do budoucna o hotel zájem.

Přibyslavská radnice tak má obavy, co bude s hotelem dál a kdo bude nový nájemce. Podle starosty Kamaráda spekulacím o možné proměně hotelu v problémovou ubytovnu bohužel nahrává způsob, jakým sdružení hasičů s městem jedná. „Nikdo s námi na téma hotel nekomunikoval. Přitom komplex leží na území našeho města, takže bych čekal hlavně od vedení SH ČMS vstřícnost. Když jsme se o celou věc zajímali, dostal jsem kontakt na tiskovou mluvčí. Nechápu, proč bych měl jako zástupce obecní samosprávy diskutovat s mluvčí. Musel jsem se sám zajímat a dotazovat, co hasiči s hotelem zamýšlí,“ vysvětlil starosta důvody svých obav.

Budova sloužila léta městu k pořádání různých společenských akcí, jako zázemí pro konference a další aktivity. Obavy, co s hotelem bude dál, má i přibyslavský kronikář Ivo Havlík, který v minulosti podrobně zmapoval jeho historii. Hotel, který vznikl jako levná ubytovna dobrovolných hasičů, byl známý jako hotel Garni. Dnes má třiatřicet pokojů, tři apartmány a tenisový kurt.

Podle přibyslavského sportovce z SK Juvenis Miloše Jandy je Hotel Přibyslav dominanta města. „Škoda, kdyby skončil ve špatných rukou. Využíváme ho k ubytování účastníků našich sportovních soutěží. A nejsme sami. Jezdí sem sportovci ze Žďárska. Druhý takový hotel u nás a v nejbližším okolí není,“ zdůraznil Janda.

Že se z hotelu stane ubytovna má obavy i jedna z obyvatelek města Věra Smejkalová. „Rozhodně ne. V městě je klid a bezpečno, s ubytovnou by bylo po klidu,“ prohlásila.

Starosta Kamarád chápe, proč se současný nájemce chce hotelu vzdát. „Dva roky covidu se zřejmě na provozu hotelu podepsaly. Hasiči se obávají, že se jeho bývalá sláva nevrátí, ale myslím, že zachovat provoz aspoň v omezené míře není nereálné,“ poznamenal starosta.

Jak dodal, zjistil, že o hotel mají zájem čtyři uchazeči. „Kontaktoval jsem starostku SH ČMS Moniku Němečkovou. Přibyslav chce do nové nájemní smlouvy prosadit klauzuli, že jestli se nájemce nebude chovat řádně a jeho způsob vedení hotelu naruší pořádek ve městě, musí hotel opustit,“ zdůraznil starosta.

O budoucnosti hotelu a možných nájemnících sdružení hasičů jedná přitom už nejméně od léta letošního roku. „Situace hotelu je interní záležitostí sdružení hasičů, která je stále v procesu řešení. Všechny potřebné informace jsou k dispozici z veřejných zápisů z jednání našich ústředních orgánů, výkonného výboru a vedení,“ odpověděla na dotaz Deníku mluvčí Sdružení hasičů Irena Špačková.

Ze zápisů vyplývá, že v září starostka sdružení hasičů Němečková informovala na jednání sdružení přítomné, že byl předložen návrh na odkup vybavení hotelu a jedná se o ceně. Počátkem října Michal Sojka z ekonomického úseku zapsal, že pokračují jednání se společností, která má zájem o pronájem Hotelu Přibyslav. Uvedl, že v jednání je i možnost zachování části hotelového charakteru, to znamená, že by sdružení hasičů mohlo hotel využívat pro ubytování na jednáních.

Jen kousek od hotelu je zámek, kde sídlí Centrum hasičského hnutí a muzeum hasičské techniky. Centrum pořádalo v hotelu několikrát do roka školení, setkání hasičských historiků a další akce. „Hotel zřizuje sdružení hasičů. My jsme jako Centrum hasičského hnutí samostatná organizace, jen máme společného zřizovatele,“ řekla Deníku ředitelka Jana Fialová. Na dotaz zda nemá o budoucnost hotelu obavy a jestli jim jeho prostory nebudou chybět, už neodpověděla.