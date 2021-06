Na děti, které sem přišly s rodiči, čekalo několik atrakcí na kterých se mohly dosyta vyřádit zdarma. Město pořádalo trhy vždy pravidelně dvakrát do roka, na jaře a na podzim. Sobotní trh byl výjimečný tím, že byl vůbec první po koronavirové epidemii. Konal se skoro po dvou letech.

„Je to u nás tradice. Pokaždé do Ždírce přijelo dvakrát do roka padesát až šedesát prodejců,“ sdělil za pořadatele trhu, město Ždírec, místostarosta František Němec. Sobotní trh ale byl, co do počtu prodejců tak o čtvrtinu menší. „Je to z důvodů hygienických opatření. Musíme dodržet rozestupy dvou metrů,“ vysvětlil Němec. Jak dodal, co se pořadatelům nepodařilo zajistit na kvantitě dohnali na kvalitě.

Radnice pozvala na náměstí 9. května jen prodejce, kteří slibovali, že nabídnou dobré zboží domácí produkce. Žádný asijský dovoz. „Moje zboží je výhradně české. Maximálně se u mě najde nějaký kousek z Polska. Ten dnešní trh je i pro mě první po tak dlouhé pauze,“ poznamenal John, prodejce klobouků.

Dagmar Kubátová přijela do Ždírce od Nasavrk. "Jezdili jsme sem s rodinou každé jaro. Už jsem se těšila. Nejde mi ani tak o nákupy, ale spíš o to udělat si výlet. Mají tady výbornou cukrárnu," poznamenala mladá maminka.Návštěvníkům sobotního trhu pořadatelé zpestřili procházku mezi stánky koncertem dechové kapely Zelenohorští muzikanti. „Mysleli jsme i na děti. Chtěli jsme aby na sobotní trhy přišlo co nejvíc lidí i rodiny s dětmi. Tak jsme zaistili pro děti atrakce zadarmo na celé dopoledne. Provoz hradí město,“ dodal Němec.