Návštěvníci legionářského vlaku mohli spatřit, v jakých podmínkách skutečně žili českoslovenští legionáři. Dobově zařízené vagony se svou posádkou, původní vybavení, fotografie a autentické záběry dokreslily atmosféru prvoválečných bojů i života na transsibiřské magistrále.

„S výstavou nám pomáhají i samotní potomci legionářů, stejně jako návštěvníci, kteří ji doplňují o své osobní fotografie, dobové předměty, ale i další informace o legionářích,“ doplnil Michal Šén, průvodce Legiovlaku v dobové uniformě.

Kromě prohlídky vagonů tak mohli zájemci díky detailní databázi zjistit, zda i jim koluje v žilách krev československých legionářů, a dokonce se dozvědět, kde jejich předek bojoval. „V České republice je na milion potomků československých legionářů,“ vysvětloval Michal Šén.

Nyní se vlak vydal na svou už sedmnáctou zastávku, a to do Hlinska v Čechách, kde bude stát až do 21. července.

Autor: Pavlína Rázlová