/VIDEO, FOTOGALERIE/ Rockoví fanoušci se konečně dočkají. Koncert britské legendy Nazareth, původně plánovaný ještě v období pandemie, přijde na řadu v Havlíčkově Brodě. Nazareth vystoupí v tamním kulturním domě Ostrov v pátek 7. dubna. Kapela se do Brodu vrací po více než deseti letech.

Atmosféra při koncertě Uriah Heep v Havlíčkově Brodě v lednu roku 2020. | Video: se souhlasem KD Ostrov

Vstupenky na koncert jsou podle pořadatelů stále k mání. „Je to tak. Vstupenky ještě máme. Zatím jsme jich prodali přibližně sedm stovek,“ potvrdil ředitel kulturního domu Antonín Axman.

Ten zároveň dodal, že doufají v podobnou atmosféru, jakou mohli fanoušci zažít na Ostrově před třemi lety při koncertu další britské legendy Uriah Heep. „Tehdy bylo vyprodáno, atmosféra byla neuvěřitelná. Těšíme se, že něco podobného zažijeme i teď s Nazareth,“ dodal ředitel Axman.

Vstupenky na páteční koncert tak mají být k prodeji i v den koncertu přímo na místě. „To ale nikomu zaručit nemůžeme. Nákup v předprodeji je jistota,“ doplnila informaci ve středu 29. března produkční kulturního domu Iva Štohandlová.

Fanoušky před koncertem Nazareth naladí nejprve předkapela The Papper Jack, která je složená ze členů kapely Katapult. Na největší hity Nazareth jako jsou Love Hurts, Dream On či Where Are You Now se v kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě mohou příchozí těšit v pátek 7. dubna od osmi hodin večer.

Britská rocková legenda koncertuje letos v České republice ve dvou městech. Tím druhým je Brno, kde Nazareth vystoupí hned o den později, a to v sobotu 8. dubna v Zoner Bobyhall.

Plánované koncerty v kulturním domě Ostrov v roce 2023:

14. dubna – Olympic

15. září - Helena Vondráčková

21. října – Tublatanka, Argema

4. listopadu - Harlej

18. listopadu – Katapult

24. listopadu – Tři sestry, Horkýže Slíže

16. prosince - Traktor