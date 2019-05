Podle Kamily Hodačové, ředitelky odboru HDM (Hygieny dětí a mládeže) Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina jsou hygienické požadavky na udržování a čistotu takzvaných venkovních hracích ploch řízeny zákonem o ochraně veřejného zdraví.

„Provozovatel venkovní hrací plochy pro děti je povinen zajistit, aby písek v pískovištích nebyl mikrobiálně, chemicky a parazitárně znečištěn nad hygienické limity upravené právním předpisem. Podmínky provozu takové hrací plochy s pískovištěm, režim údržby a způsob zajištění stanovených hygienických limitů upraví provozovatel v provozním řádu,“ ocitovala příslušný předpis ředitelka Hodačová.

Na základě požadavku Ministerstva zdravotnictví ČR a Hlavního hygienika ČR uveřejňuje KHS kraje Vysočina na svých webových stránkách seznam veřejných hracích ploch s pískovištěm v Kraji Vysočina. Jsou v něm uveřejněny veškeré plochy s pískovištěm, které kdy byly určeny pro hry dětí a k nimž se hlásí nějaký provozovatel.

„V případě města Jihlavy jde často pouze o samotné pískoviště. Jejich kolaudace v mnoha případech proběhla velmi dávno a jako součást třeba většího celku hlavně sídliště. Před lety se o taková místa přestal zřizovatel starat a ta dnes vůbec žádné požadavky právních předpisů neplní,“ konstatovala Hodačová.

Uvést záležitost do pořádku je však finančně náročné. Místo se buď musí upravit do původního stavu a pískoviště odstranit nebo se musí opravit a uvést do souladu s požadavky právních předpisů. Takových míst je hodně a všechna jsou v seznamu uvedena i v případě, že budou či byla zrušena, a to z důvodu informace veřejnosti. V poznámce se lze dočíst, zda bude tato plocha opravena či zrušena.

Hřiště procházejí obnovou

Třeba v Havlíčkově Brodě naprostá většina hřišť hygienickým požadavkům vyhovuje, neprošla pouze hrací plocha v Jihlavské ulici. Schopné bez připomínek jsou hřiště v Ledči nad Sázavou, ve Světlé i Chotěboři. Horší je to na Jihlavsku. V Telči podle hygieniků nevyhovuje většina hřišť provozovaných městem Telč. Stejně nevyhovující jsou čtyři hřiště v Třešti. „Taková informace je pro mě překvapující. O hřiště se starají naše technické služby. Myslím, že hřiště jsou v pořádku. Předpokládám, že hygienici provedli kontrolu a zjistili například, že hřiště není zakryté plachtou, takže ho okamžitě označili za nevyhovující,“ konstatoval starosta Telče Roman Fabeš.

V Budišově na Třebíčsku měli tři dětská hřiště z toho jedno nechali zrušit. Varovně se červená seznam hřišť v Novém Městě na Moravě a Velkém Meziříčí. Naopak obec Hartvíkovice na Náměšťsku znovu otevřela dětské hřiště v areálu místní školy. Dřív tu hřiště stálo, ale kvůli svému špatnému technickému stavu muselo být zrušeno, využijí nejen žáci přilehlé základní a mateřské školy, ale i ostatní děti z obce a okolí. Velkou obrodou prošla už před více než dvěma lety dětská hřiště a pískoviště ve Velkém Meziříčí.

Všichni jsme na takových hřištích vyrostli a přežili to," připustil tehdejší starosta Radovan Necid. „Dnes už ale zákony něco takového nedovolují. Dětská hřiště musí mít certifikát bezpečnosti a musí také zároveň podstupovat kontroly. Kdyby na necertifikovaném hřišti dítě utrpělo úraz, vedení města bude čelit trestnímu stíhání. V minulosti to takto nebylo," sdělil starosta.

Kontroly zajišťují velkomeziříčské technické služby, které místní dětská hřiště spravují. Vizuální kontrola se provádí třikrát týdně, jednou za dva měsíce pak hřiště kontroluji já jako pověřený zaměstnanec. Každoročně je také třeba, aby je prověřil odborný kontrolor s certifikací. Správě podléhají také pískoviště, u nichž je nutné pravidelně doplňovat či měnit písek. Velkou změnou prošla v minulosti i hřiště v Pelhřimově. Z původních jednadvaceti, z nichž většina nesplnila bezpečnostní i hygienické normy, by jich pětina byla odsouzena ke zrušení, zbytek prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Také rekonstrukce jdou podle radních do miliomů.

Venkovní hrací plochy jsou podle ředitelky Kamily Hodačové pro děti veřejně přístupné, musí mít svého provozovatele, navíc je hygienici pravidelně kontrolují. „ Kontroly se zaměřují na dodržování provozního řádu, provádění údržby, zabezpečení pískoviště proti znečištění. Popřípadě hygienici zajišťují laboratorní vyšetření písku prostřednictvím státem akreditovaných laboratoří,“ upřesnila Hodačová.

Neoficiální znamená riziko

Jak zdůraznila, neudržovaná a nezabezpečená pískoviště představují zvýšené riziko ohrožení zdraví dětí, které si na nich hrají. Různé mikroorganizmy a parazité mohou vnikat do těla přes kůži, při požití písku nebo vkládání znečištěných rukou do úst. Dětská pískoviště mohou být potom zdrojem celé řady závažných onemocnění u dětí, a to nejen nemocí šířených zvířecími exkrementy, ale i virových onemocnění přenášených píchnutím pohozenou a nemocným narkomanem použitou jehlou - v tomto případě jde hlavně o virové hepatitidy A, B a C a infekci HIV.

„Původci infekčních mikrobiálních či parazitárních onemocnění mohou být přenášeni domácími i volně žijícími zvířaty. Jsou přítomni nejen v exkrementech, ale i na kůži, srsti a peří zvířat nejen zjevně nemocných, ale také zdravých přenašečů. Psi a kočky jsou hlavním rezervoárem škrkavky psí a kočičí, tedy toxokarózy, a kočky také rezervoárem toxoplazmózy. V ČR jsou běžně, někdy masově rozšířena hlavě tato onemocnění a dále nákazy střevními tasemnicemi, enterobióza, askarióza a trichurióza,“ vysvětlila Hodačová.

Na znečištěném pískovišti hrozí podle Hodačové i nákazy střevními tasemnicemi. Ale tím výčet nebezpečných parazitů nekončí.

Následuje roup dětský, který žije hlavně v oblasti tlustého střeva, dále škrkavka dětská. Zdrojem nákazy je člověk vylučující stolicí vajíčka. Z pozřených zralých vajíček se ve střevě uvolňují larvy, které po proniknutí do střevních kapilár jsou krví zanášeny do plic. „Chodíme na různá dětské hřiště v Havlíčkově Brodě několikrát do týdne, jsem spokojená, nějakých nečistot jsem si nevšimla,“ konstatovala mladá maminka Libuše Čermáková z Havlíčkova Brodu.

Podle Vladimíra Hrkala (potrál Hobby) se základní hygiena písku na dětském hřišti provádí hlavně jeho pravidelným prohrabováním či proséváním. „V žádném případě na čištění nepoužívejte chemické dezinfekční prostředky, které by mohly být agresivní k dětské pokožce,“ zdůraznil Hrkal. Na veřejných dětských hřištích doporučuje Státní zdravotní ústav provádět výměnu písku jednou za sezonu.

Opilci a bezdomovci

Dětské hrací plochy na Farských humnech ve Žďáru nad Sázavou si oblíbili bezdomovci. Opilci zdatně konkurovali dětem v míře zájmu o houpačky, prolézačky a ostatní vybavení dětských hřišť ve Žďáře. Upozornili na ně rodiče dětí, které dětské hřiště navštívili. „Houpali se v koši a byli namol. Když bezdomovce v parku vidím, tak raději hned odejdu," řekla Věra Doležalová ze Žďáru, která na dětská hřiště na Farských humnech chodí se svou vnučkou Petrou. Opilý bezdomovec si oblíbil i dětské hřiště u Billy v Havlíčkově Brodě. Muž byl v tak žalostném stavu, že se skrze prostory dětského hřiště sunul doslova po čtyřech. Strážníkům se podařilo nešťastníka jak takž „rozchodit“ a on nakonec z hřiště odvrávoral.

Na dětském hřišti nehrozí ale jen nákaza ze zvířecích exkrementů. „Asi největší nebezpečí bych viděla od pohozených jehel. Pokud se dítě píchne, je zde riziko nákazy žloutenkou typu B poměrně vysoké," konstatovala dětská lékařka Hana Cabrnochová. Varovala zároveň i před střepy, které jsou schované v písku. Může se stát, že večer mládež na hřišti popíjí a je jim jedno, co se děje s rozbitými lahvemi. Děti se pak snadno pořežou. Podle Státního zdravotního ústavu by si rodiče měli vybírat hlavně taková pískoviště, kde je zajištěný dohled. „Tak jako jsou koupaliště oficiální, za která odpovídá konkrétní zřizovatel, a koupaliště volná, tak jsou i hřiště, za která někdo nese zodpovědnost, a hřiště, o která se nestará nikdo," vysvětlila Magdaléna Zimová z Centra hygieny životního prostředí Státního zdravotního ústavu.