Čtyři, tří, dvá, jedná. Městem se rozléhá myriáda ohlušujících ran a obloha nad ním se proměňuje v bitevní pole. Výbuch střídá výbuch, barva barvu. Lidé oslavují, halekají, pijí, veselí se. Psi třesoucí se hrůzou hledají úkryt pod nábytkem. Tak vypadají silvestrovské oslavy rok co rok. Letos si ale zvířata na Vysočině od strachu z rachejtlí odpočinou. Ve většině měst totiž radní organizaci ohňostrojů zrušili.

Jako v barevné pohádce. Osvětlený dům láká lidi do Chotovic

Najde se však několik výjimek. O ohňostroj v hodnotě šedesáti tisíc korun lidé nepřijdou například v Třebíči. „Náš ohňostroj bude novoroční. Čili vypukne prvního ledna v sedmnáct hodin, a to na Strážné hoře u vodojemu Kostelíček,“ uvedla mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Jedná se nicméně o jediné vysočinské okresní město, kde rachejtle rozsvítí oblohu. Například Žďár nad Sázavou s pořádáním nepočítá. „Epidemiologická situace je špatná a u nás ta událost bývá opravdu velká. Není radno na náměstí dělat akce pro několik tisíc lidí,“ vysvětlil důvod zrušení ohňostroje mluvčí Žďáru nad Sázavou Matěj Papáček.

OHŇOSTROJE:



Jihlava - ne

Havlíčkův Brod - ne

Velké Meziříčí - ano

Třebíč - ano

Žďár nad Sázavou - ne

Pelhřimov - ne

Ze stejného důvodu se neskuteční ani ohňostroj v Jihlavě, který podle primátorky Karolíny Koubové běžně navštěvuje i pět tisíc lidí. „Nejsme schopní zajistit kontrolu tak, aby vše odpovídalo protikoronavirovým nařízením,“ sdělila primátorka Koubová.

Odlišnou cestou se pak vydali ve Velkém Meziříčí na Žďársku. „Ohňostroj bude, nicméně kvůli opatřením, které nám říkají, že bychom i do veřejného prostoru na takto organizovanou akci měli pouštět maximálně padesát lidí, jej uděláme na Fajtově kopci. Je to nejvyšší bod ve městě a budeme vyzývat, aby lidé nechodili na místo a sledovali jej z pohodlí domovů,“ informoval starosta města Alexandros Kaminaras.

Rozhodnutí ohňostroje nepořádat vítá řada lidí. „Jako pejskařka bych byla ráda, kdybychom příchod Nového roku dokázali slavit jinak než hlučnými výbuchy za nehorázné sumy. Peníze by se určitě daly investovat lépe. Nemluvě o tom, že by to zachránilo spoustu při nejmenším popálených končetin,“ zamyslela se čtyřiadvacetiletá Zuzana Fialová.

Nastínila tak věčný spor, kdy jedni ohňostroje zbožňují, jiní zatracují. „Pro jeden velký ohňostroj na Silvestra pochopení mám. Na ten lze připravit i domácí mazlíčky, ale v pobíhání po městě a rozhazování petard smysl nevidím. To dělají primitivové,“ řekla Markéta Ryšavá.