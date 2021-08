Ta silnice je nebezpečná, prohlásil na adresu křižovatky u Svatého Kříže na Havlíčkobrodsku profesionální řidič Petr Fiala z Havlíčkova Brodu. Křižovatka silnice I/38 s odbočkou na Svatý Kříž patří na seznamu silnic ke kritickým místům. Letos tam došlo ke dvěma tragickým nehodám. Obyvatelé okolních obcí žádají, aby křižovatka byla přehlednější a bezpečnější. Než dojde k její přestavbě na kruhový objezd, jeví se jako jedna možnost od podzimu silniční radar.

Tak dopadla jedna z ošklivých nehod u Svatého Kříže. | Foto: se svolením HZS Kraje Vysočina.

Například osadnímu výboru ve Svatém Kříži došla trpělivost a zaslal radě města Havlíčkův Brod žádost o řešení tragické dopravní situace. „Do doby, kdy dojde ke stavbě již schválené okružní křižovatky, vidíme jako nezbytné přijmout několik bezpečnostních opatření, která by předešla vzniku nebezpečných situací, kterých jsme denně svědky,“ napsala za osadní výbor radě města Havlíčkův Brod předsedkyně Martina Šubertová. Podle osadního výboru by pomohlo v kritickém úseku měření rychlosti a tvrdé postihy pro řidiče, kteří rychlost nedodrží. Dále zvýraznění dopravních značek a zákaz předjíždění od odbočky na Medlovu Ves až za křižovatku do Svatého Kříže.