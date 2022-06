Ivana Teclová zastupuje nespokojené obyvatele domu. Bere do ruky plánek a ukazuje Deníku názorně, co stavba parkoviště změní. Zmizí dětské hřiště, kus trávníku, urostlé stromy. Hlavně odpočinkové místo, které si lidé z okolních domů postavili a pořádají tam oslavy. „Nikdo se nás na nic neptal. Tak jsme si to šli vyříkat osobně na radnici,“ prohlásila bojovně Teclová.

Fotbalový klub FC Slovan Havlíčkův Brod získá víc než čtyřicet milionů korun z prodeje odchovance Tomáše Součka do Anglie. Za peníze chce klub stavět nová hřiště a tréninkové centrum na místě bývalého hotelu Sport. Ke sportovišti patří parkoviště. A to bude jen kousek od zmíněného domu číslo 2983. Jeho obyvatelům se to nelíbí. Protestují i ti, kteří bydlí v domech o řadu výš. Vyvolali proto společné jednání s brodskou radnicí.

Stejný názor jako Ivana Teclová mají i další obyvatelé. Například Jan Kocman i důchodce Vladimír Křehlík. „Parkoviště autobusů v hustě obydlené zóně je nesmysl,“ konstatoval důchodce.

Parkoviště pod okny nechce ani mladý otec Vladimír Pekař. „Děti mohly v klidu běhat venku, dospělí kde posedět. Teď tady mají jezdit autobusy,“ diví se. Parkoviště jen kousek od bytovek se nelíbí ani Lukáši Endálovi. „Jsem aktivní sportovec. Pohyb podporuji, ale parkoviště autobusů mezi domy není moc šťastný nápad,“ komenoval Endál.

Podle brodského místostarosty Libora Honzárka projekt stavby nového sportoviště s potřebným zázemím vychází z územního plánu z roku 2014, který ale nepočítal se změnami za osm let. „Obyvatelé domů blízko sportoviště mají obavy, že přijdou o klidové zázemí, které si postavili. Na základě jejich přání jsme se sešli a hledáme společnou řeč,“ vysvětlil Deníku Honzárek.

Vedení radnice podle Honzárka jednalo s třiceti lidmi, kteří proti parkovišti protestují. „Většina z nich netušila nic o územním plánu. Dohodli jsme se jako partneři, že upravíme projekt sportoviště tak, aby to obě strany co nejméně bolelo,“ dodal Honzárek.

Předsedou fotbalistů FC Slovan, který chce sportoviště stavět, je Pavel Mazánek. „Stavba sportovního areálu je záležitost na několik let. My jsme s nikým z obyvatel bytových domů, kterým se parkoviště nelíbí, nejednali. Jestli podali stížnost, tak to s nimi řeší město,“ naznačil Mazánek.

Není to poprvé, kdy projekt sportoviště brodských fotblistů narazil a bylo nutné ho upravit. Naposledy to byli ochránci přírody. Nelíbilo se jim, že sportoviště zasahuje do takzvaného lokálního biocentra u řeky Sázavy, kde přebývají chránění živočichové. „Zásah to byl příliš citelný. Nakonec jsme se dohodli na kompromisu, který nevadí fotbalistům a přijmou ho ochránci přírody i zemědělci na sousedních pozemcích,“ upřesňuje místostarosta Honzárek. Hřiště změní velikost i orientaci. Tato skutečnost Ivanu Teclovou z bytového domu 2983 zvedá ze židle. „Jestli záleží na zvířatech, mělo by záležet i na lidech,“ zdůraznila Teclová.