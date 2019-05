Heslo úterní demonstrace je „Nechceme premiéra, který krade“. „Jediným a jednoznačným požadavkem je odstoupení Andreje Babiše z funkce premiéra české vlády. Ve středu 17. dubna Policie ČR navrhla obžalovat premiéra Andreje Babiše v kauze kolem dotace na stavbu Farmy Čapí hnízdo. Státní zástupce nyní rozhoduje o podání žaloby,“ přiblížil Petr Kletečka, jeden z organizátorů brodské akce.

„V reakci na to premiér prohlásil v rozhovoru pro MF DNES, že nerezignuje ani v případě, pokud bude obžalován a kauzu označuje za politický proces. O vině či nevině premiéra musí rozhodnout nezávislý soud, ale indicie jsou natolik závažné, že morálně Andrej Babiš svůj boj již dávno prohrál. Andrej Babiš může této zemi prospět jedinou věcí, a to odstoupením z pozice předsedy vlády. A to také požadujeme,“ doplnil Kletečka.

Lidé se na havlíčkobrodském náměstí sejdou už potřetí. „Předchozí dvě demonstrace hodnotíme v organizačním týmu jako velmi úspěšné. Shromáždění je organizováno na striktně občanském principu. Na obou shromážděních vystoupili kvalitní řečníci a panovala pozitivní atmosféra,“ pochvaloval si Kletečka.

První demonstrace se zúčastnily zhruba tři stovky lidí, druhé čtyři stovky a nyní organizátoři očekávají ještě větší účast. „Účast se s každou další demonstrací zvyšuje a téměř s jistotou také v úterý bude vyšší než před čtrnácti dny. Jistě v tom sehrává roli celková atmosféra ve společnosti a znechucení nad kauzami Andreje Babiše, které zatěžují tuto vládu i skutečnost, že protesty probíhají po celé republice a začala je pokrývat také mainstremová média,“ sdělil Kletečka.

Demonstrovat se bude na 218 místech po celé České republice. Na Havlíčkobrodsku se kromě okresního města připojí Světlá nad Sázavou (17.00, náměstí Trčků z Lípy), Chotěboř (18.30, náměstí T. G. Masaryka), Přibyslav (18.30, Bechyňovo náměstí) a Ždírec nad Doubravou (18.30, náměstí 9. května).