Světlá nad Sázavou - Ač se měsíc únor nestačil přehoupnout do své druhé poloviny a pravověrní vodáci své řeky neodemkli, na Sázavě ve Světlé nad Sázavou se v sobotu 9. února krátce před polednem objevili dva vodáci s nafukovacími kanoemi. Jirka z Veverské Bítýšky a Dan z Velkého Meziříčí se vydali na svou první letošní plavbu.

Jirka s Danem se rozhodli pro první letošní plavbu. | Foto: Jiří Víšek

Proč se pro plavbu ze Světlé rozhodli ještě v této zimní době, vysvětlil Jirka s webkamerou na žluté přilbě. „Sázava je známá tím, že se nechá projet většinou pouze brzy z jara. Počasí není nejhorší, tak jsme vyrazili.“ Jeho kamarád Dan k tomu dodal. „Sem do Světlé jsme přijeli autem. Chtěli bychom přejet Stvořidla a dojet do Ledče. Tam lodě zbalíme a pojedeme vlakem zpátky do Světlé. Voda je dobrá, počasí také, tak by nám to mohlo vyjít.“