Kolony na trase z Havlíčkova Brodu do Jihlavy, zraněný řidič a škoda dosahující téměř tři čtvrtě milionu korun. To je výsledek dopravní nehody, která se stala na silnici první třídy u Štoků.

Nehoda na silnici I/38 u Štoků, ke které došlo ve čtvrtek 18. dubna. Foto: poskytla PČR

K dopravní nehodě došlo na rušné silnici první třídy 38 z Havlíčkova Brodu na Jihlavu ve čtvrtek 18. dubna po čtvrté hodině odpoledne v místě u odbočky na Antonínův Důl a Červený Kříž. „Řidič vozu Peugeot s přívěsem projížděl po silnici ve směru na Červený Kříž. Na přímém úseku náhle přejel do protisměru, kde narazil do protijedoucího vozidla Škoda Octavia,“ popsala začátek střetu policejní mluvčí Dana Čírtková.

Peugeot jel po srážce dál protisměrem a najel do příkopu. „Vůz narazil do svahu, převrátil se na střechu, a to zapříčinilo odmrštění přívěsu a srážku s projíždějícím vozem Škoda Karoq,“ pokračovala mluvčí.

Škodu policie vyčíslila na 720 tisíc korun. „Při nehodě se lehce zranil řidič vozu Peugeot s přívěsem, který po ošetření ve vozidle zdravotnické záchranné služby zůstal na místě dopravní nehody,“ doplnila Dana Čírtková. Dechovou zkouškou policisté požití alkoholu u řidičů vyloučili. Viník nehody dostal pokutu.

K dopravním nehodám v okolí Štoků došlo v posledních týdnech v několika případech. Deník o těch vážnějších informoval. V pondělí 15. dubna došlo například k vážné nehodě na stejném tahu jen o pár set metrů dál. Zasahoval u ní i vrtulník. Srazilo se tam nákladní auto s osobním. Řidič z osobního auta se těžce zranil.