Je to pravda. U Nejepína na Havlíčkobrodsku řádilo v sobotu 29. dubna tornádo. Informaci potvrdili odborníci z České asociace pro výzkum bouřek.

Nejepínem u Chotěboře se prohnala bouře, která měla možná sílu tornáda. Fotografie dokumentují spoušť, kterou vichr v místě zanechal. | Foto: Vladimír Polívka

Polámané stromy, urvané krytiny střech, zničené auto. Tak to vypadalo po sobotním vichru v Nejepíně. „Máme potvrzeno, že se skutečně jednalo o tornádo,“ řekl Deníku Robin Duspara z organizace Czech Thunderstorm Research Association, česky České asociace pro výzkum bouřek. Duspara s kolegou se do Nejepína vypravili na průzkum terénu v úterý 2. května navečer. „Ohlásili se mi dva odborníci, že přijdou do Nejepína zkoumat, jestli to bylo opravdu tornádo. Byli to dva mladíci z Prahy. Přijeli navečer. Byl jsem zvědavý, jak to dopadne,“ konstatoval starosta Josef Michalíček s tím, že něco takového obec v minulosti nezažila. Když zjistil, že se jednalo opravdu o tornádo, dodal: „Děkuji pěkně, to se naše malá vesnička s necelou stovkou lidí pěkně proslavila. Není o co stát."

Robin Duspara s kolegou se pustil do průzkumu důkladně. „V případě průzkumu nás zajímá počátek škod a konec. Tornádo má určitou charakteristiku. Záleží hodně na tom, jestli trosky rotovaly, nebo místo poškodil přímočarý vítr. V Nejepíně byly poškozené trosky zdviženy do vzduchu s naznačenou rotací. Takže se opravdu jedná o tornádo, což je rotující větrný vír,“ vysvětlil Deníku Duspara.

Tornádo poškodilo statek

Podle starosty Michalíčka tornádo v Nejepíně poškodilo statek Doubravka Chotěboř. V zámeckém parku uprostřed obce vyvrátil vichr tři dvousetleté lípy a jasany. „Vítr byl tak prudký, že na kraji vesnice zvedl ze země dětskou trampolínu a vyhodil ji do vzduchu. Skončila na stromě v parku patnáct metrů nad zemí,“ popsal řádění větru v obci Michalíček. Další škody napáchal vichr na jednom rodinném domku a shodil strom na osobní auto.

Naštěstí nedošlo k žádným vážným zraněním. Vichr nezpůsobil škodu ani na elektrickém vedení nebo veřejném osvětlení. „Ale pořádně to lidi vyděsilo. Hlavně ten hukot,“ dodal Michalíček. Ten byl v sobotu mimo obec, o tornádu se dozvěděl později.

Máte fotografie nebo video z řádění sobotní bouřky na Vysočině či jižní Moravě? Zachytili jste škody, které tornádo napáchalo? Své úlovky nám pošlete na e-mail redakce.krajVYS@vlmedia.cz - rádi je zveřejníme.

Podle Robina Duspary z asociace pro výzkum bouřek to bylo v ten den dokonce druhé tornádo. To první se přehnalo obcí Lubná na Pardubicku. „Tornáda u nás nejsou zas tak výjimečný jev. Slabší tornáda se čas od času objeví. První záznam o nich je už v Kosmově kronice. Je ale pravda, že tornád v poslední době přibývá,“ dodal odborník, který pro výzkum absolvoval i stáž v USA, kde jsou tornáda běžná věc. Nejhorší tornádo za poslední roky v Česku se přehnalo Břeclavskem v roce 2021.