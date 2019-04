Loňským vítězem krajského kola soutěže je právě zmiňovaný Vepříkov na Havlíčkobrodsku. Vesnice roku se Vepříkovští zúčastnili celkem osmkrát a za tu dobu posbírali i spoustu vedlejších ocenění. „My jsme obec, která nemá školku, školu ani kostel. Většinou se říká, že kdo tyto tři instituce nemá, tak nemůže vyhrát. A nám se to podařilo. Ale je to hlavně díky lidem, kteří tady žijí,“ vyzdvihl starosta obce Petr Bárta.

O své zkušenosti se podělila i starostka vesnice roku 2017, Heřmanov na Žďársku. „Co nám dala účast ve Vesnici roku? Jednoznačně spoustu zážitků,“ odpověděla starosta Heřmanova Pavla Chadimová. „Soutěžili jsme celkem šest let, postupně sbírali zkušenosti a lidi to začalo strašně bavit. Pak jsme vyhráli krajskou soutěž, republikovou a skončili jsme až v evropské soutěži. Vesnice roku je pro nás zkrátka srdeční záležitost. Všechno jsme prožívali společně, jeli jsme spolu například do Rakouska a obec tím žije dodnes,“ zavzpomínala starostka.

Počet účastníků v soutěži prý neustále roste. „V předloňském roce jsme měli celkem 14 vesnic, které byly ochotné zapojit se do soutěže, v loňském roce jich už bylo 25. Spolu s Jihomoravským krajem to bylo nejvíce v rámci celé České republiky,“ prozradil Pavel Pacal, náměstek hejtmana Kraje Vysočina. „Není to jen o předvedení obce, ale i způsob, jak se může život v obci ještě více stmelit,“ dodal.

Přihlášky do soutěže je možné podávat až do 30 dubna. Poté si obec připraví prezentaci pro odbornou komisi, která bude obcemi projíždět poslední květnový týden. „Ty prezentace jsou úžasné. Nikdy jsem neviděla špatnou prezentaci a je opravdu těžké mezi soutěžícími vybrat,“ svěřila se Iveta Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje Kraje Vysočina.

Na prezentaci má obec rovné dvě hodiny. „Jakmile udeří sto dvacátá minuta, komise musí odjet. Opravdu to nemá byt o show, která je pro obec nepřirozená. Každá obec k tomu přistupuje jinak. Někde nás provází starosta, někde senioři a někde zas děti z té obce. Na některé oblasti se ale trošku zapomíná, velmi často obce opomíjejí prezentovat například spolupráci se zemědělci,“ upozornila Fryšová.

Soutěž má v podstatě jen dvě základní podmínky. „Obec, která se hlásí, musí mít venkovský charakter. Druhou podmínkou pak je, že obec musí mít zpracovaný strategický dokument, který se zabývá rozvojem obce,“ vysvětlil komisař za Vysočinu Luděk Hrůza.

Přihláška musí obsahovat charakteristiku obce a několik fotografií. Účast v soutěži je hrazená, platí se dvě koruny za každého občana. „Hodnotí se koncepční dokumenty, společenský život v obci, jak je to na obci s podnikáním, jaká je v obci občanská vybavenost, jak pečuje o veřejná prostranství a o krajinu, jaké připravuje investiční záměry a jak je na tom s informačními technologiemi,“ doplnil Hrůza.

Odměnou za vítězství v soutěži je finanční odměna. Vítězství v krajském kole je dotované stotisícovou odměnou a vítěz celostátního kola si odnese dokonce dva miliony korun od Ministerstva pro místní rozvoj a vůz od Škoda auto.

Letos soutěž Vesnice roku slaví půlkulatiny. S myšlenkou soutěže přišel před pětadvaceti lety Spolek pro obnovu venkova. „Vždy si vážím práce nejen starosty, ale i zastupitelstva, spolků a občanů. Když se bavíme o soutěži vesnice roku, tak každý řekne: Nejkrásnější na tom bylo, jak se nám stmelila obec. Lidé na Vysočině jsou velmi srdeční a mají mezi sebou krásné sousedské vztahy,“ vyzdvihla Věra Libichová, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova za Středočeský kraj.