„Objízdná trasa pro veškerou dopravu včetně autobusů ve směru od Perknova do centra, je vedena z ulice Perknovské do ulice Havlíčkova a Králíčkova na silnici Ledečská, přičemž autobusy z ulice Ledečské odbočí vlevo na ulice Stamicova, přes kterou se autobusy vrátí na trasu linek do ulice. Havlíčkova,“ popsala systém objížďky mluvčí městského úřadu Alena Doležalová.