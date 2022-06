Nejlákavější místa Vysočiny: zoo, Vodní ráj i muzea, podívejte se na další

Do Horáckého muzea za kulturou, do jihlavské ZOO na exotická zvířata či pro trochu adrenalinu do Šiklova mlýna na westernovou podívanou zamířily loni na Vysočinu tisíce turistů. Vyplývá to z nejnovějších dat České centrály cestovního ruchu.

Komentované krmení žiraf v Zoo Jihlava. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot