Nejlepší knihovník je bytost nadpřirozená

Vysočina – Ideální knihovník je bytost nadpřirozená, nicméně existuje. To bylo motto letošního v pořadí již 16. ročníku Malé knihovnické slavnosti.

Akci pořádá každoročně v sále staré radnice Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě. „Cílem akce je ocenit v rámci Kraje Vysočina jedenáct neprofesionálních knihoven, které často vedou dobrovolníci,“ vysvětlila hlavní poslání akce ředitelka krajské knihovny Jitka Hladíková.

Jak zdůraznila radní Kraje Vysočina Jana Fischerová, jsou malé neprofesionální knihovny na venkově hlavním sociálním a společenským centrem obce. Jaký je vlastně ideální knihovník? Podle Zlaty Houškové z Národní knihovny ČR v Praze, je to celá řada skvělých vlastností. „Knihovník má rád lidi. Ví, že být knihovníkem je služba. Má rád svou obec, ve které pracuje,“ uvedla Houšková několik příkladů, s tím, že všichni ocenění knihovníci se tomu ideálu blíží.

Podle ředitelky Hladíkové je v kraji zhruba 570 malých neprofesionálních knihoven v městečkách a obcích. Vybrat ty nejlepší, není lehké. Letos si titul Knihovna roku odnesly tyto místní knihovny: Věžnice na Havlíčkobrodsku, Dolní Smrčná u Brtnice, Čejkov na Pelhřimovsku, Pucov na Třebíčsku a Dobrá Voda na Žďársku.

Jak upřesnila ředitelka Hladíková, uděluje krajská knihovna i titul Knihovna 2. stupně knihovnám, které už nějaké ocenění z minulých let mají, ale od té doby dosáhly výrazného pokroku. Letos je to knihovna městyse Herálec na Brodsku, Střítež na Jihlavsku, Krasoňov u Pelhřimova, Číměř z Třebíčska a Dalečín na Žďársku. Kromě toho byla letos oceněna i knihovna s nejlepšími webovými stránkami, je to knihovna obce Sázavka na Havlíčkobrodsku.