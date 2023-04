Úspěch a titul nejlepší škola v celostátní soutěži ho těší, protože přišel hned na první pokus. Ale, jak zdůraznil, vděk patří hlavně skvělým pedagogům, jako je právě Marie Skálová. Titul nejlepší učitelka chemie si podle Fikara právem zaslouží.

Marie Skálová se může pochlubit titulem na základě výsledků testů znalostí svých žáků. „Je to potěšující ocenění mé práce, kterou věnuji žákům. Cením si toho. Už proto, že předměty jako chemie, fyzika a matematika dneska moc školáků nepřitahují. Zdají se jim někdy moc náročné a složité na pochopení,“ poznamenala skromně Skálová. Jak dodala, učí ve škole Wolkerova chemii od konce osmdesátých let a velice dobře chápe, jaký vliv může mít do budoucna na žáka dobrý pedagog a jeho příklad. „Mě chemie začala bavit už na gymnáziu. Měli jsme skvělého učitele, který nás dokázal pro chemii nadchnout,“ vysvětlila Skálová.

Soutěž mladých chemiků v první kategorii probíhá vylučovacím systémem. První kolo testuje znalosti školáků devátých tříd z oboru chemie z celé republiky. Ti nelepší postupují do druhého kola. „Letos se zúčastnilo soutěže sedm tisíc školáků z pěti krajů. Do druhého kola postoupilo jen 420 žáků a z nich se do celostátního březnového finále v Pardubicích dostalo jen třicet vítězů a naši žáci byli mezi nimi,“ zdůraznila učitelka Skálová.

Soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR



Titul nejlepší škola: Základní škola Wolkerova Havlíčkův Brod ho získala ze zúčastněných 195 škol

Nejlepší učitelka: Marie Skálová

Soutěž jednotlivců: Barbora Bouchnerová 9.B, Vítek Vácha 9.B, Josef Boháč z 9.D

Nejlepší projekt na téma energie: Třída 9. D. Představení bioplynové stanice v Lípě na Havlíčkobrodsku - autoři Adam Sochor, Tereza Sýkorová, Tereza Neuwirthová, Nikola Špinarová, Eliška Říhová, Julie Medková, Nela Homolová, Marek Pádivý, Kateřina Vršecká

Tři mladí chemici Barbora Bouchnerová, Vítek Vácha a Josef Boháč si vyzkoušeli jak testy, tak i práci v laboratoři. „Chemie mě baví. Nejdřív mi moc nešla, ale pak jsem si ji zamiloval. Chtěl bych ji studovat,“ svěřil se Josef Boháč. Vítek Vácha má nejraději práci v laboratoři, protože vidí hned výsledky. Barbora Bouchnerová byla v podobné soutěži poprvé. „Trému jsem neměla. Kolem bylo tolik lidí. Poradili by, kdybych tápala,“ dodala s úsměvem.

Školákům z havlíčkobrodské základní školy se dařilo i v soutěži projektů. Získali první místo. „Na téma energie, která nás zachrání si vybrali bioplynovou stanici v Lípě. Vydali se tam na exkurzi, na soutěži pak porotě energii budoucnosti představili a vysvětlili, v čem je zajímavá. Dokázali, že tématu opravdu rozumějí a umějí o něm mluvit,“ upřesnila učitelka Skálová.