OCENĚNÍ

Kategorie Jednotlivec – dospělí:

Daniela Válová (Klub českých turistů)

Michal Běloušek (šachy)

Andrea Doležalová (florbal)



Kategorie Trenér:

Petr Coufal (hokej)

Kristýna Roučková a Soňa Mikešová (tenis)

Jiří Urban (fotbal)



Kategorie Osobnost, rozvoj sportu:

Jiří Coufal (hokej)

Jaroslav Kaiser (lyžařský spolek Kadlečák)



Kategorie Jednotlivci – mládež:

Lenka Tlapáková (florbal)

Petr Filippi (fotbal)

Šimon Lang (šachy)



Kategorie Družstva:

mladší žáci (hokej)

junioři (florbal)

minivolejbal (volejbal)

Oceněných bylo celkem čtrnáct, a to hned v pěti kategoriích. Těmi byly trenér roku, jednotlivci dospělí, jednotlivci mládež, družstva a osobnost zásluha za rozvoj sportu. Kromě sportovců se na pódiu představily i dívky z taneční skupiny eS Dancing Crew a dívčí akordeonové trio z místní základní umělecké školy, které doprovodily slavnostní podvečer.

Nejlepší sportovci, kteří hrají za Světlou, se tady vyhlašovali už poosmnácté. A podle čeho je vybírají, prozradil moderátor soutěže Tomáš Rosecký. „Vždycky oslovíme oddíly a kluby, které nám zašlou nominace, a my pak v komisi pro koordinaci sportu vybereme vítěze,“ popsal Rosecký.



Novinkou byl letos menší počet oceněných. „Je to tím, že hodně jmen se opakuje, protože nejsme tak velké město, tak jsme jich letos vybrali méně. Je to i tím, aby ceny byly opravdu prestižní záležitostí,“ dodal Rosecký.