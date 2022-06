Benzin je nejdražší v historii. Víme, kde lidé na Brodsku natankují nejlevněji

Umístění měst

1. Světlá nad Sázavou

2. Humpolec

3. Velké Meziříčí

4. Jihlava

5. Havlíčkův Brod

6. Žďár nad Sázavou

7. Pelhřimov

8. Chotěboř

9. Třebíč

10. Nové Město na Moravě

11. Telč

12. Pacov

13. Moravské Budějovice

14. Bystřice nad Pernštejnem

15. Náměšť nad Oslavou

Vítězství Světlé překvapilo truhláře Jana Duška, který s firmou vytváří nábytek. „To není možné, aby byla první. Však vždycky vyhrává Humpolec. Tohle asi překvapí každého podnikatele ve Světlé,“ podivil se. Ve městě je však spokojený. „Podnikám tady třicet let a zákazníky furt mám. Bez práce já ani moji zaměstnanci nejsme. Tak asi dělám něco dobře,“ zhodnotil. Přesto podle něj má město rezervy. „Vím o podnikatelích, kteří odešli jinam, další museli zavřít. Takže to asi tady nebude úplně růžové. Ale to souviselo i s válkou,“ dodal Dušek.

S výsledky je spokojené také vedení města. „Chtěli bychom přilákat další investory a podnikatele. Máme už delší dobu připravenou podnikatelskou zónu směrem na Havlíčkův rod o rozloze deseti hektarů,“ předeslal starosta František Aubrecht. Ocenil by, kdyby oblast nabídla pestřejší nabídku. „Například nábytek. Světlá nad Sázavou stojí ve velké míře na sklářském průmyslu. Nebo by byla dobrá také lehčí strojírenská výroba. V kraji je k tomu tradice a jsou tu i pracovní kapacity,“ uvedl Aubrecht.

Humpolec na Pelhřimovsku letos bral druhou příčku. Přesto se mu v některých kategoriích podařilo vítěze překonat. „Šlo například o mystery testování. To prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje rychlost a kvalitu odpovědí živnostenských úřadů. Výrazný je i nárůst počtu ekonomických subjektů, právnických osob je v Humpolci v přepočtu na počet obyvatel dokonce nejvíce v celém kraji,“ přiblížil tiskový mluvčí soutěže David Pavlát.

Bronzovou medaili získalo Velké Meziříčí na Žďársku. Nejhůře se naopak mezi hodnocenými umístila Náměšť nad Oslavou na Třebíčsku. Takové umístění je odpovídající podle podnikatele Lubomíra Dufka. Vinu vidí v minulosti. „Náměšť je historicky vojenská město. Ti nic nepotřebují, neví, kam půjdou, a nestaví. Město je tedy uzavřené. Mění se to, ale ještě potrvá dlouho, než se to napraví. Ale já osobně tu rád jsem,“ prozradil muž, který podniká s domácími potřebami.