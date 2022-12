Most v Pohledských Dvořácích a na něj navazující silnice patřily státu. V devadesátých letech po vybudování přeložky spolu s mostem nad Pohledskými Dvořáky vše připadlo městu. Žádné velké opravy se tady od té doby nekonaly. „Ještě by chvíli vydržel, ale protože přes něj jezdí těžká nákladní auta z areálu výrobny krmných směsí a do něj, je nutné ho kompletně opravit co nejdřív. Nebude to ale vůbec snadné a levné,“ řekl po kontrole starosta Zbyněk Stejskal.

Že most je skutečně důležitý, potvrdil v minulosti Deníku i ředitel společnosti VKS Pohledští Dvořáci a.s. Václav Bárta. „Pro nás je to jediná možnost jak se dostat ven z našeho areálu. Takže bychom opravdu potřebovali, aby byl most opravený co nejdřív a kvalitně,“ zdůraznil,

Další velká rekonstrukce čeká most v Chotěbořské ulici. Letos mělo město naplánovanou opravu silnice od kruhového objezdu u Výzkumného ústavu bramborářského po severovýchodní obchvat včetně mostu. Jenže se tak nestalo. „Ztroskotalo to plynovodním potrubí. To je také třeba vyměnit, vlastník na to ale letos nenašel kapacity. Nemůžeme opravit ulici, aby ji plynaři hned rozkopali. Opravu jsme tak přesunuli na příští rok,“ vysvětlil Stejskal.

Podobně v novém roce čeká oprava malý můstek u budovy Českého svazu rybářů na okraji parku Budoucnost.„Měla být opravená už dávno, Tak patnáct let zpátky. Jenže radnice se tehdy nedokázala dohodnout s naším sousedem,“ řekl předseda brodských rybářů Jiří Prchal. Jak upřesnil, jedná se o lávku přes výtok Cihlářského potoka ze sádek které jsou pod budovou. „Když lávku posoudil odborník, tak ví, o čem mluví. Kameny pod dvorem potřebují opravu, betonové desky jsou špatné. My tam často jezdíme. Takže opravu uvítáme co nejdřív,“ zdůraznil Prchal. Jak dodal, rybáři by si přáli opravu kvalitní, žádné provizorium.