Přibyslav – Je čas vystavit premiérovi účet! Nejsme Agrofert! Vysmívají se nám! Zhruba stovka lidé se zúčastnila v úterý 28. května večer demonstrace proti Premiéru Andreji Babišovi, kterou organizoval v celé republice spolek Milion chvilek.

„V Přibyslavi je asi tak 143 signatářů spolku. Všichni jsme místní a doufám, že lidi přijdou,“ sdělil za pořadatele před začátkem protestu Petr Málek z Přibyslavi. Jak zdůraznil, doufá, že občanské protesty aspoň něco zmohou. „Premiér Babiš o nás tvrdí, že naše protesty jsou zaplacené. My je organizujeme sami z vlastní vůle. Premiér nám sice vzkazuje, abychom vytvořili politickou stranu a utkali se sním ve volbách, ale Milion chvilek je spolek a pokud by se z něho stala politická strana, mohlo by to odradit lidi, kteří již nemají v politiku velkou důvěru,“ vysvětlil Málek.